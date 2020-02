Mainz (ots) - In zwei neuen "ZDFzeit"-Dokus nimmt Lebensmittel-Experte SebastianLege "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" ins Visier: Am Dienstag, 11. Februar2020, 20.15 Uhr, im ZDF geht es zunächst um "Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co.".Eine Woche später, am Dienstag, 18. Februar 2020, 20.15 Uhr, rücken"Schummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co." in den Blick. Beide"ZDFzeit"-Dokumentationen sind jeweils an ihrem Sendetag ab 9.00 Uhr in derZDFmediathek verfügbar. Produktentwickler Sebastian Lege informiert dieZDF-Zuschauer im fünften Jahr in Folge zu Beginn des Jahres über "Die Tricks derLebensmittelindustrie".Von profitablen Knabber-Snacks bis zur fiesen Protein-Masche bietet SebastianLege in "Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co." fundierte Einblicke in die Trickkisteder Industrie. Deren Verfahren zur Optimierung des Gewinns demonstriert er malin seiner "Food-Werkstatt", mal vor Ort bei den Herstellern. Und er stelltTestesser auf die Probe: Wie leicht lassen sich die Sinne täuschen?Ein Verfahren aus der Kunststoffindustrie sorgt für Riesenprofite mitKnabber-Snacks. Ob Paprika-Chips, Erdnuss-Flips oder Zwiebelringe: viele Formen- wenig Zutaten. Eine Teigmixtur wird durch eine enge Röhre gepresst, eineStahlschablone verleiht den Teilchen die charakteristische Form: Flip, Ring oderBärchen - Duft und Geschmack kommen anschließend aus der Retorte.Ist eine Ernährungsweise wirklich gesünder, die gezielt auf Protein, aufeiweißreiche Lebensmittel, setzt? In den Kühlregalen der Supermärkte lockenDrinks und Quarks, deren Produktdesign um gesundheitsbewusste undfitnessbegeisterte Kunden wirbt. Unterscheiden sich Produkte, die mit hohemProteingehalt werben und hohe Preise verlangen, wirklich von herkömmlichenProdukten wie Joghurt oder Quark?"Veggie-Burger" lautet das aktuelle Zauberwort in der Fast-Food-Branche: Dervegetarische Hackfleischersatz kommt auch bei Flexitariern an - Menschen, diegern Fleisch essen, aber zugunsten tierfreier Varianten zumindest teilweisedarauf verzichten. In seiner Werkstatt demonstriert Produktentwickler SebastianLege, mit welchen Tricks Hersteller das Original aus Fleisch kopieren und wieverblüffend einfach manche Lösung erscheint: So sorgen zum BeispielEisen-Tabletten und Rote-Bete-Pulver für den Eindruck von leicht blutigemRinderhack. Ob das auch bei Leges Testessern ankommt?Der zweite Teil von "Die Tricks der Lebensmittelindustrie: Schummel-Vollkorn,Pflanzendrinks & Co." beleuchtet am Dienstag, 18. Februar 2020, 20.15 Uhr, dasSpektrum von Fake-Vollkorn-Brötchen bis zum Zuckerersatz aus Ernteabfall.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe: https://kurz.zdf.de/rzI/Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/QiD/"ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zeit.zdf.deZDFbesseresser: https://youtube.com/ZDFbesseresserhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4514363OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell