Stuttgart (ots) -Alle Grundschulklassen in Rheinland-Pfalz sind aufgerufen, eineneigenen Trickfilm zu produzieren und beim Wettbewerb "FILMTRIXX"mitzumachen. Das aktuelle Thema lautet: "Zukunftsträume".Anmeldeschluss ist am 7. Dezember 2018, Abgabe bis zum 17. Mai 2019.Der Trickfilmwettbewerb wird ausgelobt vom rheinland-pfälzischenBildungsministerium, von der Landeszentrale für Medien undKommunikation (LMK), den "MedienKompetenzNetzwerken inRheinland-Pfalz" (MKN) und vom Südwestrundfunk (SWR). Wer mitmachenmöchte, kann sich bis Freitag, 7. Dezember 2018, im Internet unterSWR.de/filmtrixx anmelden. Die Trickfilmtischausleihe und Schulungist auf 48 Schulklassen begrenzt. Weitere 12 Klassen können miteigener Technik ihren Trickfilm produzieren. Die Trickfilme müssenbis zum 17. Mai 2019 eingereicht werden.Preisverleihung am 27. Juni 2019Die drei besten Filme werden durch eine Jury ausgewählt und dieGewinner-Klassen erhalten eine gemeinsame Fahrt zur großenPreisverleihung am 27. Juni 2019 im Mainzer SWR-Funkhaus. Dorterwartet sie ein Überraschungsprogramm.Kinderleichte AufgabeDer Trickfilm zum Thema "Zukunftsträume" soll in Stop-Motionproduziert und vertont werden (Filmlänge maximal 2:30 Minuten). Proangemeldeter Klasse kann ein Film eingereicht werden. Am einfachstengeht es mit dem Trickfilmtisch und der Stop-Motion-Technik. Bild fürBild entsteht die eigene Geschichte und jedes Kind der Klasse kannmitmachen. Drehbuch schreiben, malen, kleben, filmen, produzieren -und schon bald ist der Trickfilm vorführbereit.Kostenlose Schulung plus TrickfilmtischDie Lehrerinnen und Lehrer, die sich angemeldet haben, erhaltenkostenlos eine eintägige Trickfilmschulung in einemMedienKompetenzNetzwerk (MKN) in Rheinland- Pfalz. Die Schulung istals Veranstaltung der Lehrerfortbildung durch das PädagogischeLandesinstitut anerkannt. Der Trickfilmtisch ist ein mobilesTrickfilmstudio mit integrierter Beleuchtung und Kamera mit Tabletund einfach zu bedienender Software.Weitere Informationen gibt es auf SWRmedienstark.de.