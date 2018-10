Trick or Treat auf TELE 5 - Erstklassige Horrorfilme und die Top 10 der 13th Street Shocking Short 2018 Kurzfilme treiben an Halloween den Puls in die Höhe

München (ots) - TELE 5 lehrt an Halloween das Gruseln - mitpackenden Thrillern, ausgewählten Horrorfilmen und jeder MengeMystery sind Adrenalinkicks und Gänsehaut für echte Genre-Fansgarantiert.Die Aufwärmphase für kalte Schweißausbrüche startet ab 20:15 Uhrmit "Night of the Living Deb" (20:15 Uhr) und im Anschluss "Tattoo"(22:00 Uhr). Pünktlich zur Geisterstunde rauben dann die Top 10nominierten Kurzfilme für den 13th Street Shocking Short 2018 allenGruseljüngern den Schlaf.Und weil Schön-Schauriges lange währen soll, spendiert TELE 5 eineExtraportion Saures: Eine Woche später am 7. November holt TELE 5auch die besten Kurzfilm-Beiträge des Vorjahres 2017 ins deutscheFree-TV. Horror, Halloween, halleluja!Als Hauptsponsor des Filmfest München fördert TELE 5 inKooperation mit dem Pay-TV Sender 13th Street den Nachwuchs der Film-und Fernsehbranche. Die Einreichungen überwiegend junger Regisseurefür den 13th Street Shocking Short werden auf TELE 5 einem breitenund genre-affinen Publikum gezeigt. Durch die Sonderprogrammierungvoller schockend-schauriger Kurzfilme passend zu Halloween würdigtTELE 5 ein weiteres Mal den Genrefilm.Der renommierte Kurzfilmpreis 13th Street Shocking Short wird auch2019 im Rahmen des Filmfest München wieder an einen aufstrebendenJungregisseur verliehen. Die Einreichungsphase hat bereits begonnenund läuft noch bis zum 31. Januar 2019.Es spukt: auf TELE 5.Line-up am Halloween-Mittwoch:- Night of the Living Deb, um 20:15 Uhr- Tattoo, um 22:00 UhrDie lange Nacht der kurzen Gruselschocker von Mittwoch aufDonnerstag:- Fucking Drama (Michael Podogil, Preisträger 2018), um 00:05 Uhr- Morti's Law (Marcel Wohlfahrt), um 00:20 Uhr- Finstere Au (Philipp Wagner), um 00:40 Uhr- Pandora (Daniel Rübesam ), um 00:55 Uhr- Der Dritte (Tobias Schmutzler), um 01:10 Uhr- Grenzgänger (Felix Gorbach & Moritz Neumayr), um 01:20 Uhr- Intension (Robert Peichl & Natalie Kölbl), um 01:30 Uhr- Der Sprung vom Tellerrand (Mario Möller), um 01:45 Uhr- Der Patient - Ein Kammerspiel (Paul Weiss & PhilippChristopher), um 01:55 Uhr- The Shark in the Park (Fabian Pross), um 02:05 UhrSchockende Kurzfilme auf TELE 5 - mit freundlicher Unterstützungvon 13th Street, dem PAY-TV Sender für Thrill und Crime. Alle für den13th Street Shocking Short 2018 und 2017 nominierten Kurzfilme gibt'san Halloween auf TELE 5 und danach noch 30 Tage lang kostenlos onlinein der TELE 5 Mediathek!Hier geht's zur www.tele5.de/mediathekInformationen zum 13th Street Shocking Short finden Sie unter:www.tele5.de/filmtastic/13th-street-shocking-shortPressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell