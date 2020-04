Trican Well Service: Nicht vergessen!

Der Kurs der Aktie Trican Well Service steht am 06.04.2020, 21:52 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 0.46 CAD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Trican Well Service auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Trican Well Service sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Trican Well Service. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 1,06 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 136,11 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 0,45 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Trican Well Service gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,38 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der 95,62 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Trican Well Service damit 65,89 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,07 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt -3,07 Prozent. Trican Well Service liegt aktuell 65,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".