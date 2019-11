Tribal: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "IMI":

Tribal, ein Unternehmen aus dem Markt "Bildungsdienste", notiert aktuell (Stand 00:38 Uhr) mit 56.83 GBP stark im Minus (-1.16 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Die Aussichten für Tribal haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,45 ist die Aktie von Tribal auf Basis der heutigen Notierungen 56 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (50,61) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tribal investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,98 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tribal-Aktie hat einen Wert von 100, Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (72,5). Tribal ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 72,5). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Tribal.