TrialScope von führendem globalen Pharmaunternehmen ausgewählt, um Offenlegung und Transparenz von klinischen Studien zu unterstützen

Jersey City, New Jersey (ots/PRNewswire) - TrialScope(http://www.trialscope.com/), der globale Softwareanbieter vonTransparenz- und Compliance-Lösungen für klinische Studien, gab heutebekannt, dass es von GlaxoSmithKline plc ausgewählt worden sei, umdie Offenlegung und Transparenz der klinischen Studien desUnternehmen zu unterstützen. Dies umfasst mehr als 1.200 Unterlagenpro Jahr aus Studien, die in über 90 Ländern auf dem gesamten Globusdurchgeführt werden.Im Rahmen dieser Vereinbarung wird GlaxoSmithKline zwei derLösungen von TrialScope implementieren: TrialScope DisclosureManagement und TrialScope Transparency Management.Die Disclosure Management-Lösung von TrialScope zentralisiert,verfolgt und erfüllt Offenlegungsverfahren für klinische Studien undminimiert auf diese Weise Compliance-Risiken. Das ermöglichtSponsoren eine bessere Kontrolle über die Offenlegung ihrerklinischen Studien. Durch die Lösung konnten nachweislichDateneingabe, Überprüfung und Genehmigungszeiten um bis zu 85 Prozentreduziert werden.Die Transparency Management-Lösung von TrialScope erlaubtSponsoren die Einbindung von Patienten und der Öffentlichkeit übereine benutzerfreundliche Website, um zertifizierte Informationen undErgebnisse aus klinischen Studien offen miteinander auszutauschen."Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline,um deren globales Offenlegungs- und Transparenzmanagement zuunterstützen", sagte Jeff Kozloff, CEO von TrialScope. "DieseKooperationsvereinbarung stellt ebenfalls einen bedeutendenMeilenstein für TrialScope dar, da wir nunmehr die Offenlegungs- undTransparenzlösung für 13 der 15 Top-Pharmaunternehmen in der Weltsind."Gegenwärtig tragen Kunden von TrialScope die Verantwortung fürmehr als 40 Prozent der von der Industrie gesponserten klinischenStudien, die unter clinicaltrials.gov registriert sind, und für mehrals 45 Prozent aller Studien der Industrie im EU CTR (EU-Register fürklinische Studien).Informationen zu TrialScopeTrialScope vereinfacht die Komplexität im Bereich Transparenz beiklinischen Studien. Die preisgekrönten, bewährten Lösungen vonTrialScope sind in den komplexesten Umgebungen erfolgreichimplementiert und intensiv getestet worden und verwalten dieOffenlegungen für Sponsoren, die über 40 Prozent der aufclinicaltrials.gov veröffentlichten, industriegeförderten klinischenStudien verantworten. Die marktgerechten Lösungen und die Expertisedes Unternehmens ermöglichen es Sponsoren, mithilfe vonLifecycle-Management-Tools, Expertise und Verfahren für klinischeInhalte die Leistung zu steigern, Compliance-Risiken zu mindern undschlussendlich deren Wirkungen zu optimieren. Die Technologien vonTrialScope werden über eine validierbare, in einer privaten Cloudgehostete SaaS-Plattform angeboten. Weitere Informationen erhaltenSie unter www.trialscope.comPressekontakt:Maggie Markert für TrialScopemmarkert@0to5.com(484) 574-1855Original-Content von: TrialScope, übermittelt durch news aktuell