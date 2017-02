TriStyle Group wächst im Geschäftsjahr 2015/16 und baut damit ihre starke Marktposition weiter aus (FOTO)

Winterbach (ots) -Die TriStyle Group hat im Geschäftsjahr 2015/2016 ihre starkeMarktposition als eines der führenden Modeunternehmen imBest-Ager-Segment weiter ausgebaut.- Umsatzsteigerung um 4,1% auf 526,2 Mio. Euro: vor allem Peter Hahnmit überproportionalem Wachstum zum Markt- Neustrukturierung der Holding abgeschlossen- Online Handel wächst weiter stark- Akquisition des britischen Versenders Long Tall Sally erweitertZielgruppe und LänderportfolioDie TriStyle Group hat im Geschäftsjahr 2015/2016 ihre starkeMarktposition als eines der führenden Modeunternehmen imBest-Ager-Segment weiter ausgebaut. Der Umsatz konnte im Vergleichzum Vorjahr in einem schwierigen Marktumfeld weiter gesteigertwerden. Die bereits vor längerem eingeleiteten strategischenMaßnahmen trugen dazu ebenso bei wie die durch den neuen EigentümerEquistone initiierte Neustrukturierung der Holding, die zu mehrEffizienz und geringeren Reibungsverlusten geführt hat. Durch dieklare Profilierung der drei Spezialanbieter unter dem Dach derTriStyle in profitablen und wachsenden Kundensegmenten wird imGeschäftsjahr 2016/2017 mit weiterem Wachstum gerechnet.Profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2015/2016Im Geschäftsjahr 2015/2016 erwirtschaftete die TriStyle Group ohneLong Tall Sally, das erst gegen Ende des Geschäftsjahres integriertwurde, einen Umsatz von 526,2 Mio. Euro, was einem Wachstum zumVorjahr von 4,1% entspricht. Damit setzte die TriStyle Group ihrenWachstumskurs konsequent fort. Vor allem Peter Hahn konnte mit einerüberproportionalen Umsatzsteigerung von 5,8% auf 354,3 Mio. Euro zumWachstum beitragen. Trotz negativer Effekte aus dem Russland-Geschäftkonnte auch Madeleine Mode eine Umsatzsteigerung zum Vorjahrverzeichnen und wuchs um 0,4% auf 171,6 Mio. Euro.Die Profitabilität der Gruppe konnte aufgrund des Umsatzwachstumssowie durch Effizienzsteigerungen in verschiedenen Bereichen leichtgesteigert werden. Einen signifikanten Beitrag hierzu leistete auchim abgelaufenen Geschäftsjahr die wiederum gestiegene Nutzung derTriStyle Sourcing-Organisation, die in den wichtigsten globalenBeschaffungsmärkten mit insgesamt fünf eigenen Büros vertreten ist.Hierdurch werden sowohl Kostenvorteile erzielt als auch ein konstanthohes Qualitätsniveau in den Sortimenten der TriStyle-Unternehmensichergestellt.Erfolgreicher Ausbau des E-Commerce-GeschäftsTreiber des Wachstums war wiederum das Online-Geschäft mit einemdeutlich zweistelligen Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Um dieZielgruppen hier auch zukünftig optimal bedienen zu können,investierte die TriStyle Group auch im abgelaufenen Geschäftsjahrsignifikant in die Web-Shop Plattformen der Portfoliounternehmen. Vorallem bei Madeleine Mode wurde mit der Einführung des neuen Webshopsauf Basis der Hybris-Plattform ein entscheidender Schritt in Richtungweiteren Wachstums im E-Commerce gegangen.Basis für weiteres Wachstum gelegtAuch im für weiteres Wachstum erfolgskritischen Bereich derInformationstechnologie wurden im abgelaufenen Geschäftsjahrentscheidende Schritte gegangen. Bei Madeleine Mode wurde dieveraltete IT-Landschaft erfolgreich abgelöst und durch einzukunfts-fähiges System ersetzt. Bei Peter Hahn wird zu Ende 2018 diebestehende, ebenfalls nicht mehr zukunftsfähige IT durch ein neuesERP-System auf Basis Microsoft AX ersetzt.Zur Erreichung neuer Kunden wurden in beiden Unternehmensignifikante Beträge in Markenauftritt und Reichweite investiert, vorallem in internationale TV-Werbung und reichweitenstarkes Sponsoring.Hierdurch konnte ein deutlicher und qualitativ hochwertiger Ausbaudes Kundenstamms erreicht werden. Diese Maßnahmen, ebenso wie weitereSortimentsoptimierungen vor allem durch den Ausbau der Eigenmarkensowie eine noch schärfere Profilierung und Ausweitung der Sortimente,bilden die Basis für weiteres Wachstum.Hierzu wird auch die im September erworbene britischeTochtergesellschaft Long Tall Sally beitragen, die mit ihrer klarenPositionierung im Bereich der Mode für groß gewachsene Frauen einehervorragende Ergänzung zum TriStyle-Portfolio darstellt.Gleichzeitig erweitert die TriStyle Group durch die Akquisition ihrLänderportfolio deutlich und schafft durch die langjährige Präsenzvon Long Tall Sally vor allem in Nordamerika Voraussetzungen für dieweitere, effiziente Internationalisierung von Peter Hahn undMadeleine Mode.Im Geschäftsjahr 2016/2017 geht die TriStyle aufgrund ihrerstarken Marktposition sowie der oben beschriebenen Maßnahmen voneinem Umsatzwachstum von 4 bis 5% aus.Über die TriStyle Mode GmbH & Co KGDie TriStyle Group ist ein Unternehmen der Equistone PartnersEurope. Das Unternehmen ist mit seinen Beteiligungen Peter Hahn,Madeleine Mode und Long Tall Sally auf klar profilierte Anbieter imBereich Damenmode in der Zielgruppe 45+ fokussiert. Im Geschäftsjahr2015/2016 erwirtschaftete die Gruppe mit nahezu 1.400 Mitarbeiterneinen Umsatz von über 520 Mio. Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.tristyle.com