TriStar Gold nimmt 914.614 CAD aus der Ausübung von Warrants ein und ist damit vollständig finanziert für ein offensives Explorationsprogramm und die Machbarkeitsstudie

Quelle: IRW Press

TriStar Gold Inc. (das „Unternehmen“ oder „TriStar“) freut sich, die Ausübung von 2.613.182 Stammaktienkaufwarrants (einschließlich Vermittler-Warrants) bekannt zu geben. Damit wurde ein Erlös von 914.614 CAD eingenommen. Die Warrants wurden in Verbindung mit einer Privatplatzierung (siehe Pressemeldung vom 25. Januar 2018) begeben. Sie hatten einen Ausübungspreis von 0,35 CAD und verfielen am 24. Juli 2020.

„Mit dem Erlös aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung