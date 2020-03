TriNet: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Pinterest":

Per 16.03.2020, 15:07 Uhr wird für die Aktie TriNet am Heimatmarkt New York der Kurs von 42.05 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Human Resource & Employment Services".

Nach einem bewährten Schema haben wir TriNet auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für TriNet. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 76,55 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass TriNet momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist TriNet hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. TriNet wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt TriNet damit 30,86 Prozent unter dem Durchschnitt (8 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 6,8 Prozent. TriNet liegt aktuell 29,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für TriNet liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TriNet vor. Aus Analystensicht erhält die TriNet-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.