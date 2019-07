TriLumina kündigt den weltweit ersten für Automobile nach AEC-Q102 Grade 1 zugelassenen Halbleiterlaser an

VCSEL-Arrays von TriLumina können zuverlässig für Betrieb beiTemperaturen zwischen minus 40 und 125 °C eingesetzt werdenAlbuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire) - TriLumina, der führendeEntwickler der VCSEL-Technologie (Oberflächenemitter) für Anwendungenim Automobil-, Endverbraucher- und Industriebereich mitLaufzeitverfahren (ToF) und 3D-Sensorik, gab heute bekannt, dass alleerforderlichen Tests für den AEC-Q102 Grade 1 Betrieb abgeschlossenwurden, so dass er zuverlässig bei Temperaturen von minus 40 bis 125°C angewendet werden kann.Dies ist das erste Mal, dass sich ein Halbleiterlaserprodukt fürden AEC-Q102 Grade 1 Betrieb qualifiziert hat.Der Automotive Electronics Council (AEC) legt die Voraussetzungenfür die Anerkennung durch die Tier-1-Automobilhersteller fest. Dazugehört einerseits die Einhaltung der geltendenAEC-Q-Zuverlässigkeitsnormen, zum anderen die Erfüllung der IATF16949-Spezifikationen (Qualitätsmanagementsystem) der Standards desmängelfreien Qualitätsmanagements in der Lieferkette. DerZuverlässigkeitstest für integrierte Schaltungen in derAutomobilindustrie, kurz AEC-Q, wird in mehrere Unterkategorienunterteilt, von denen AEC-Q102 (Discrete Optoelectronics) dergeltende Standard für die VCSEL-Produkte von TriLumina ist."Wir sind stolz darauf, dass wir erneut ein Produkt von TriLuminaals Weltneuheit vorstellen dürfen", so Brian Wong, Direktor und VEOvon TriLumina. "Wir entwickeln unsere Produkte von Grund auf so, dasssie über weite Temperaturbereiche unter harten Betriebsbedingungen imAutomobil zuverlässig funktionieren. Die Tatsache, dass wir das ersteAEC-Q102 Grade 1 zertifizierte VCSEL-Produkt der Branche besitzen,ist der beste Beweis dafür."Die Zertifizierung gemäß AEC-Q102 Grade 1 bedeutet außerdem, dassdie Geräte für Verbraucher- und Industrieanwendungen äußerst robustsind und die Qualitätsanforderungen für diese Marktsegmente sogarübersteigen.Die patentierten rückstrahlenden VCSEL-Arrays von TriLumina mitoptionalen integrierten Mikrolinsen werden inFestkörper-"Flash"-LiDAR, ToF-LiDAR, Scan-LiDAR und Innenraumsystemenfür die Automobilindustrie mit voller Leistung von minus 40 bis 125°C ohne aktive Kühlung eingesetzt.Wenden Sie sich an TriLumina, damit wir Ihnen ein Datenblatt sowieweitere technische und preisliche Informationen zukommen lassenkönnen.INFORMATIONEN ZU TRILUMINA CORPORATIONTriLumina Corporation entwickelt innovativeLaserbeleuchtungslösungen für 3D-Sensoranwendungen imAutomobilsektor, in der Industrie und für Privatanwender. Dienahinfrarote VCSEL-Technologie von TriLumina wird in verschiedenenBereichen eingesetzt: von Langstrecken-LiDAR bis hin zukostengünstigen, kleinen Formfaktor-ToF-Systemen. WeitereInformationen erhalten Sie unter http://www.trilumina.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/950577/TriLumina_Logo.jpgPressekontakt:Jason Farrell | jfarrell@elevationb2b.com | (480) 539-2706Original-Content von: TriLumina, übermittelt durch news aktuell