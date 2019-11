TriLumina führt rückseitig emittierendes 3-W-Flip-Chip-VCSEL-Array zur Oberflächenmontage ohne Montagebasis ein

Albuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire) - Gerät ermöglicht niedrigste Kosten,kleinste Baugröße und höchste Leistung für MobilgeräteTriLumina®, führender Entwickler von Flip-Chip-VCSEL-Lasertechnologie für3D-Sensoren (VCSEL - abstimmbare Lichtleiter-Laser für alle drei faseroptischenFenster), gibt die Einführung des weltweit ersten, rückseitig emittierendenFlip-Chip-3-W-VCSEL zur Oberflächenmontage und ohne Erfordernis vonBaugruppen-Montagebasis oder Bonddraht für mobile 3D-Sensorkameras bekannt.Diese neue VCSEL-on-Board-Technologie (VoB) ermöglicht höhere Leistung,geringere Größe und niedrigere Kosten und vereinfacht die Lieferketten vonToF-Kameras (ToF - Time-of-Flight) im Vergleich zu herkömmlichen VCSELs für die3D-Aufnahme."Wir waren höchst zufrieden damit, im letzten Sommer die 4 W VoB für Anwendungenim Automobil einführen zu können", sagte Brian Wong, Präsident und CEO vonTriLumina. "Mit der neuen 3 W Flip-Chip VoB stellt TriLumina eine noch kleinereBauform zur Verfügung, was kleinere und dünnere Lösungen mit höherer Leistungermöglicht - im Vergleich zu konventionellen, oben emittierenden VCSELs, diesich speziell an mobile ToF-Anwendungen wenden."Konventionelle VCSEL-Arrays sind auf einer Montagebasis angebracht und nutzenBonddraht als elektrische Verbindungen. Das neue Gerät mit integrierter 3 WVCSEL Oberflächenmontage (Surface Mount Technology - SMT) ist eine kompakteKonstruktion, die auf einer Oberfläche angebracht werden kann, und besteht auseinem einzelnen VCSEL-Array mit Flip-Chip mit Standard-SMT zu einer gedrucktenPlatine (PCB). Eine Halterung als Montagebasis für den VCSEL-Chip und weitereSMT-Komponenten auf derselben Platine entfallen. Die integrierten, auf derRückseite geätzten Mikrolinsen von TriLumina ermöglichen eine integrierte Optik,was die Teilegröße im Vergleich zu herkömmlichen VCSELs mit separaten Linsenweiter reduziert. Es stellt in seiner Klasse die kleinste Baugröße mit denniedrigsten Implementierungskosten bereit und ist damit ideal für Mobilgeräte.Direkte Flip-Chip-SMT-Technologie kam zwar bereits in anderen Komponenten zurAnwendung, darunter Chips für Hochfrequenz (HF) undLeistungs-Feldeffekttransistoren (FET), aber TriLuminas VoB ist die Premiere derEinsatzmöglichkeit dieser Technologie in einem VCSEL-Gerät. Das VCSEL-Gerätnutzt Kupfersäulen mit Lötkontakthügeln, die derzeit für andere Produkttypenverwendet werden, und wird mit bleifreier Standard-SMT direkt auf einer Platineangebracht. Dies hat den zusätzlichen Vorzug eingebauter hermetischer Abdichtungund exzellenter thermischer Eigenschaften aufgrund von TriLuminas einzigartiger,rückseitig emittierender VCSEL-Struktur. Muster der VoB-Produktfamilie sind abjetzt verfügbar. Um Datenblätter sowie weitere technische und preislicheInformationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an TriLumina.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.trilumina.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1029733/TriLumina_3_W_VoB_SMT_VCSEL_Pencil.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/950577/TriLumina_Logo.jpgPressekontakt:Jason Farrelljfarrell@elevationb2b.com(480) 539-2706Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122456/4446712OTS: TriLumina Corp.Original-Content von: TriLumina Corp., übermittelt durch news aktuell