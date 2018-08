Trez Capital Senior Mortgage Investment: Das ist schon in aller Munde!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Trez Capital Senior Mortgage Investment. Die Aktie schloss den Handel am 29.08.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 2,5 CAD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Trez Capital Senior Mortgage Investment auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Trez Capital Senior Mortgage Investment zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Trez Capital Senior Mortgage Investment. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 7,69 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Trez Capital Senior Mortgage Investment momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Trez Capital Senior Mortgage Investment auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Trez Capital Senior Mortgage Investment wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Trez Capital Senior Mortgage Investment-Aktie ein Durchschnitt von 2,58 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,5 CAD (-3,1 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (2,33 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,3 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Trez Capital Senior Mortgage Investment-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Trez Capital Senior Mortgage Investment erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.