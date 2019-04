Trez Capital Mortgage Investment: Jetzt geht’s los!

Trez Capital Mortgage Investment, ein Unternehmen aus dem Markt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", notiert aktuell (Stand 21:10 Uhr) mit 0,63 CAD im Plus (+0.53 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Trez Capital Mortgage Investment nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Trez Capital Mortgage Investment weist derzeit eine Dividendenrendite von 17,45 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Thrifts & Hypothekenfinanzierung") von 2,75 %. Mit einer Differenz von lediglich 14,7 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Trez Capital Mortgage Investment-Aktie ein Durchschnitt von 1,13 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,63 CAD (-44,25 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,59 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,78 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Trez Capital Mortgage Investment-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Trez Capital Mortgage Investment erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,58 ist die Aktie von Trez Capital Mortgage Investment auf Basis der heutigen Notierungen 64 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (12,81) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".