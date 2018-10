Trevena Aktie: Im freien Fall!

Die Aktie von Trevena stürzt an der Börse derzeit regelrecht ab. Am Freitagmorgen geht es um knapp 20 Prozent abwärts bis auf 0,67 Euro. Überraschend kommt diese Entwicklung nicht, da am Donnerstag die FDA dem Schmerzmittel Oliceridine in den USA die Zulassung zunächst verweigerte. Zwar fiel das Ergebnis denkbar knapp aus, dennoch verlieren die Anleger jetzt die Hoffnung und trennen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.