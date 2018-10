Trevena Aktie: Was passiert hier gerade?

Im morgendlichen Handel am Donnerstag machte die Aktie von Trevena mit einer regelrechten Kursexplosion auf sich aufmerksam. Von 2,29 Euro ging es schlagartig bis auf 2,88 Euro in die Höhe. Im weiteren verlauf zeigen sich aber bereits einige Schwächen. So verschlechterte sich die Aktie bis zum Mittag schon wieder bis auf 2,63 Euro. Damit bleibt noch immer ein sattes Plus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.