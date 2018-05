Trevena Aktie: Kann hohes Niveau nicht halten!

Nachdem bekannt wurde, dass Trevena einen Lizenzdeal an Land ziehen konnte, zog die Aktie des Unternehmens kräftig an. Von 1,73 USD schaffte es der Titel im Hoch bis auf 2,24 USD. Die euphorische Stimmung bei den Anlegern hielt aber nicht lange, denn seit Anfang Mai befindet sich die Aktie wieder auf Talfahrt. Zwar ging es am Freitag wieder mit 1,16 Prozent ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.