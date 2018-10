Treueprogramm-Dienstleister Giift tätigt im 3. Quartal 2018 Transaktionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar

New York (ots/PRNewswire) -Neues Ziel: Transaktionen im Wert von 10 Milliarden Dollar bis2020Giift, ein auf die Einlösung von Treueguthaben (Punkte, Meilen,Geschenkkarten, Prämien) spezialisierter Dienstleister, gab heute dieErreichung seines Ziels von Transaktionen in Höhe von 1 MilliardeDollar im 3. Quartal 2018 bekannt - zwei Jahre früher alsursprünglich geplant.Giift verdankt seinen Erfolg Finanzdienstleistern, die immerhäufiger seine Technologie zur Verwaltung von Treueprogrammenübernehmen. "Wir sehen bei Banken, Kreditkartenorganisationen undZahlungsdienstleistern einen Trend zur Konsolidierung und Skalierungaller ihrer Technologien und Kanäle zum Ausstellen und Einlösen vonGuthaben. Giifts End-to-End-Technologie für Treueguthaben ist dasbeste Produkt für diesen Trend", sagt Laurent Xatart, Mitbegründerund CEO des Unternehmens."Außerdem sind immer mehr Malls, große Einzelhandelsunternehmen,Versicherungen, Versorgungsunternehmen, Hotels und Gaststätten sowieFluglinien daran interessiert, Giift zu nutzen - aus den gleichenGründen", fügt Mitbegründer und Direktor Pascal Xatart hinzu.Informationen zu Giift.com: Giift ist ein Dienstleister fürTracking, Ausgabe und Einlösung von Treueguthaben (Punkte, Prämien,Meilen, Geschenkkarten). Giift ist in mehr als 50 Ländern tätig undbetreibt Niederlassungen in New York, London, Singapur, Wuhan,Nairobi, Dubai, Dschakarta, Neu-Delhi und Colombo. DasGeschäftsmodell von Giift ist transaktionsbasiert.Detaillierte Informationen zu diesem Artikel erhalten Sie von:Pascal Xatart, Co-Founder & Director+44-747-0605-095pascal.xatart@giift.comwww.giift.comOriginal-Content von: giift.com, übermittelt durch news aktuell