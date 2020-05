Treueaktion 2020: beans&bonus geht in die 3. Runde (FOTO)

München (ots) - Dallmayr setzt seine erfolgreiche Treueaktion "beans&bonus" fort. Die große Sammelaktion läuft seit Anfang Mai im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, Österreich, Benelux und Frankreich. Treue Dallmayr Kunden erhalten bis einschließlich 31. Dezember attraktive Prämien für ihren Lieblingskaffee, ganz ohne Zuzahlung. Erstmals mit dabei: Dallmayr capsa!KRONEN, DIE LOHNENZu den teilnehmenden Sorten gehören 1000g Ganze Bohne Crema und Espresso d'Oro, Crema prodomo und die Crema d'Oro Selektion des Jahres, Caffè Crema perfetto, Espresso intenso, 500g Ethiopia gemahlen und Ganze Bohne sowie Dallmayr Kaffeepads und Dallmayr capsa. Blaue "beans&bonus"-Sticker auf den jeweiligen Packungen machen auf die Aktion aufmerksam. Und so funktioniert's: Einfach Dallmayr Kaffee mit blauem "beans&bonus"-Sticker kaufen, die Treuekronen aus dem Etikett lösen und sammeln. Die Anzahl der Kronen richtet sich nach der jeweiligen Kaffeesorte und der Packungsgröße. Das passende Sammelheft erhalten Kunden im Handel sowie online als Download zum Ausdrucken. Neben einer Reihe hochwertiger Prämien von Bodum und Alessi, gibt es u.a. wieder die beliebten Dallmayr Badehandtücher und Eintrittskarten in den Europa-Park.Alle Informationen rund um die Aktion sowie die Teilnahmebedingungen ab sofort unter http://www.dallmayr.com/beansandbonus .Aktionszeitraum im Handel: Mai (KW 19) bis August (KW 36) 2020.Einsendeschluss für teilnehmende Kunden: 31. Dezember 2020.Pressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleSimone Werle (Leitung)Nicole MorkDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: nicole.mork@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-285, Fax: +49 (89) 2135-167 http://www.dallmayr.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122269/4594895OTS: Alois Dallmayr Kaffee oHGOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuell