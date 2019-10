Treue Seelen: Ein Drittel der deutschen Autofahrer hat noch nie die Kfz-Versicherung gewechselt (FOTO)

Saarbrücken (ots) -Beim Thema Kfz-Versicherung sind die deutschen Autofahrer wenigwechselfreudig. Das belegt eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt. Demnach haben ein Drittel der Befragten noch nie ihreKfz-Versicherung gewechselt. Dabei gibt es gerade hier enormeUnterschiede bei Qualität, Preis, Service und Leistungsumfang.Letzteres spielt für 96 Prozent der befragten Autofahrer einewichtige Rolle bei der Neuorientierung, die sich durchaus lohnenkann.Die repräsentative Umfrage "Informationsverhalten auf demKfz-Versicherungsmarkt" des Meinungsforschungsinstituts forsa imAuftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland, ergibt deutliche Zahlen: Ganze 33 Prozent der befragtenAutofahrer haben noch nie einen Versicherungswechsel vollzogen. 15Prozent gaben an, ihre Kfz-Versicherung im letzten Jahr gewechselt zuhaben und für weitere 16 Prozent ist der letzte Policenwechsel zweibis drei Jahre her.LEISTUNGEN UND SERVICE SIND TRUMPFWenn sie denn eine neue Versicherung für ihr Fahrzeug suchen,haben die befragten Autofahrer durchaus genaue Vorstellungen, woraufzu achten ist. 96 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass ihnender Leistungsumfang wichtig oder sogar sehr wichtig ist, knappgefolgt von der Beitragshöhe mit 95 Prozent. Auch auf Service legendie deutschen Autofahrer Wert, die Erreichbarkeit und dasServiceangebot ihres Versicherers spielen für 86 bzw. 82 Prozent derBefragten eine (sehr) wichtige Rolle.HERBSTZEIT IST WECHSELZEITJetzt im Herbst ist genau der richtige Zeitpunkt für einenVergleich. Denn jedes Jahr ist der 30. November derKündigungs-Stichtag, bis zu dem die ordentliche Kündigung desKfz-Vertrags dem Kfz-Versicherer vorliegen muss - und zwarschriftlich, also per Fax oder Post. Nur dann kann ein neuer Vertragfür das neue Jahr abgeschlossen werden. Daher ist es von Vorteil,sich rechtzeitig vor dem Stichtag mit eventuellen Wechselwünschen zubefassen. Viele Versicherungen wie auch CosmosDirekt bieten Hilferund um den Kfz-Versicherungswechsel, u. a. eine Musterkündigung fürden bisherigen Vertrag.Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie"Informationsverhalten auf dem Kfz-Versicherungsmarkt" benötigen,wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt. Alles Wissenswerte überden Kfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unterwww.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.#autoliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen undflexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rundum die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in derVersicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen aufCosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 14 Milliarden EuroBeitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung,AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, CentralKrankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und DeutscheBausparkasse Badenia.Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig.Bitte informieren Sie uns, wenn Sie keine weiteren Informationen mehrvon uns wünschen. Wir werden Ihre Daten dann aus unserem Verteilerlöschen.Pressekontakt:Susanne PaulBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7186Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell