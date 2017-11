Treten Fehler auf, wird's teuer - Neue Studie untersucht Mängel bei Wärmepumpenanlagen

Berlin (ots) - Fast ein Drittel aller Mängel beiWärmepumpenanlagen sind irreparabel. Im Durchschnitt liegen dieMängelbeseitigungskosten bei knapp 13.500 Euro. Zu diesen Ergebnissengelangt eine Sachverständigenumfrage des Instituts für Bauforschunge.V. Die Studie im Auftrag des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB)untersucht die Fehlerhäufigkeit bei der Planung und Ausführung vonWärmepumpen. Darüber hinaus gibt sie Handlungsempfehlungen, um dieBauqualität zu verbessern.Die Ergebnisse der Studie zeigen: Keine Wärmepumpenbauart ist imVergleich zur anderen besonders mangelbehaftet. Doch egal obErdgekoppelte Systeme, wie Sole-Wasser-Wärmepumpen, oderLuftwärmepumpen - wenn Fehler auftreten, sind sie meistschwerwiegend. Bei knapp der Hälfte der fehlerhaften Anlagen sindReparaturen oder der Austausch einzelner Teile notwendig. Ein Drittelist irreparabel und muss komplett ausgetauscht werden. 13.500 Eurobetragen im Schnitt die Mängelbeseitigungskosten. Nach Angaben derbefragten Sachverständigen zeigen sich die Probleme vor allem bei derHeizleistung und dem Stromverbrauch. Oft bleibt die Wohnung dann kaltoder die Energiekosten schnellen in die Höhe. In der Folge leidet derWohnkomfort und der Geldbeutel wird stärker belastet, als gedacht.Eine zeitnahe Reparatur ist dann meist unvermeidlich. Unverhofftkommt oft gilt in diesem Fall übrigens nicht. Bei knapp über derHälfte der betrachteten Fälle traten die Probleme unmittelbar oder inden ersten zwei Jahren nach Anlagenfertigstellung auf.Die häufigsten Mängelursachen sind Planungs-, Ausführungs- undEinstellungsfehler. Wärmepumpen reagieren hier sehr sensibel. Schnellverkehren sich die gewünschten Effizienzvorteile in der Praxis insGegenteil. Deshalb rät die Studie, dass sich Bauherren, die denEinbau einer wärmepumpenbasierten Heizungsanlage planen, umfassendüber die Anforderungen und Nutzung informieren sollten. Hilfe bietenunabhängige Beratungsstellen wie der Bauherren-Schutzbund e.V. Zudemsollten sich Verbraucher über ihre Ansprüche an den Komfort im Klarensein, damit keine falsche Erwartungshaltung entsteht. So könnenWärmepumpenanlagen kalte Räume nicht in kurzer Zeit aufWohlfühltemperatur heizen. Oft sind sie auch nur in Verbindung mitFlächenheizungen, wie Fuß- oder Wandheizungen, effizient.Wärmepumpenanlagen kommen mittlerweile in jedem dritten neugebauten Wohngebäude zum Einsatz. Zwar liegt ihr Marktanteil aktuellnoch unter 10 Prozent. Im Jahr 2016 wurden jedoch mit 66.500Wärmepumpen mehr installiert, als jemals zuvor. Insgesamt kamen 2016ca. 750.000 dieser Heizungsanlagen in Deutschland zum Einsatz.Zur Studie: www.bsb-ev.de/studien/analysen-und-studien/Diese und weitere Pressemitteilungen unter:www.bsb-ev.de/presseservice/pressemitteilungen/Bilder zur redaktionellen Verwendung unter:www.bsb-ev.de/presseservice/pressefotos/Pressekontakt:Erik StangePresse- und MedienreferentBauherren-Schutzbund e.V.Brückenstraße 610179 BerlinTel. 030 400 339 502presse@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell