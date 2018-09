Trennungsgespräche im Job - so lassen sich folgenschwere Fehler vermeiden / 10 Tipps für Führungskräfte (FOTO)

Oldenburg (ots) -Als nach ein paar einleitenden Floskeln das Wort "Trennung" fällt,brechen bei Siegfried W. alle Dämme. Mit der Faust schlägt der55-Jährige auf den Tisch und brüllt verzweifelt "Warum ich? Daskönnen Sie mir nicht antun!". Seit 15 Jahren arbeitet W. bei einemMetallbauunternehmen in Nordrhein-Westfalen, doch in Zukunft sollsein Job durch eine Maschine ersetzt werden. Sein Vorgesetzter, derihm die unangenehme Mitteilung überbringen muss, ist auf dieseheftige emotionale Reaktion nicht vorbereitet. Vergeblich versucht erW. zu beschwichtigen, indem er die Gründe für die Entscheidungerläutert und nach Hoffnungsschimmern sucht. Erfolg hat er damitallerdings nicht: W. ist kaum noch ansprechbar und das Gespräch mussvorzeitig beendet werden.Die menschliche Brisanz in Trennungsgesprächen wird unterschätztEin derart desaströser Verlauf eines Trennungsgesprächs ist leiderkein Einzelfall, denn ein Großteil der Führungskräfte ist auf dieseunangenehme Aufgabe nur unzureichend oder gar nicht vorbereitet. Beider Kienbaum-Studie "Trennungsmanagement 4.0" aus dem März 2016 gaben70 Prozent der Befragten an, dass es in ihrem Unternehmen keineTrennungskultur gibt. Vor allem die emotional-menschliche Seite wirdoft völlig unterschätzt. Konsequenz daraus ist, dass Gesprächeeskalieren und nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Wie so eindrastisches Beispiel aussehen kann, zeigt auch das Video "Trennen tutweh" der Oldenburger Unternehmensberatung GS Consult.Finanzielles Risiko für die UnternehmenDie Auswirkungen eines unprofessionellen Trennungsmanagementskönnen verheerend sein - und das nicht nur für die direktBetroffenen. Bei schlechter Kommunikation und mangelndem Respektdrohen auch dem Unternehmen massive wirtschaftliche Nachteile: DieLeistung der verbleibenden Mitarbeiter sinkt aufgrund vonVerunsicherung, Motivation und Loyalität nehmen ab und der Anteil derungewollten Trennungen nimmt zu. "Die Folgen sind zudem oftlangwierige Auseinandersetzungen, ausufernde Rechtsstreitigkeiten undein mieses Betriebsklima", sagt die Geschäftsführerin von GS Consult,Bettina Sciurba. "Darunter kann das Image des Arbeitgebers intern undauch in der Öffentlichkeit massiv leiden."Vermeiden lassen sich solche Probleme durch eine professionelleVorbereitung der Führungskräfte, zum Beispiel mithilfe externerBerater. GS Consult gibt 10 Tipps, wie sich die schwierige undunangenehme Situation eines Trennungsgesprächs erfolgreich meisternlässt.#1 Professionelle VorbereitungErarbeiten Sie im Vorfeld des Gespräches mit allen beteiligtenFührungskräften eine einheitliche Position und machen Sie sich IhreArgumentation bewusst. Klären Sie mit der Personalabteilung, welchesAngebot Sie dem betroffenen Mitarbeiter zum Beispiel hinsichtlicheiner Abfindung machen können. Wichtig ist es zudem, sich auchprofessionell auf unangenehme Emotionen im Gespräch und möglicheReaktionen vorzubereiten.#2 Die korrekte EinladungLaden Sie den Mitarbeiter schriftlich (ggf. mit Ortsangabe) zu demGespräch ein. Der Termin sollte relativ kurzfristig anberaumt werden,um dem Betroffenen mehrere schlaflose Nächte zu ersparen. Holen Sievor der Terminfestlegung detaillierte Informationen aus derPersonalabteilung zu dem Mitarbeiter ein. Ansonsten besteht dieGefahr, dass das Trennungsgespräch versehentlich auf den Geburtstagoder den Tag eines Jubiläums fällt.#3 Der richtige OrtWählen Sie einen geeigneten Raum für das Gespräch aus, in demDiskretion und Ruhe gewährleistet sind. Es muss sichergestelltwerden, dass kein Telefon klingelt oder andere Personen unvermittelthereinkommen können. Finden mehrere Gespräche hintereinander statt,sollte durch die Einplanung von genügend Pufferzeit vermieden werden,dass sich die Mitarbeiter begegnen.#4 Der ZeitrahmenPlanen Sie für das Gespräch ein großzügiges Zeitfenster vonmindestens 45 Minuten ein, auch wenn die Übermittlung dereigentlichen Nachricht deutlich schneller geht. Auf diese Weise habenSie genügend Spielraum für Fragen und Emotionen.#5 Grundausstattung auf dem TischBieten Sie dem Mitarbeiter ein Glas Wasser an. Halten Sie zudem(nicht sichtbar!) eine Packung Taschentücher bereit, die sie beiBedarf reichen können.#6 "Schmerz zuerst"Die Trennungsbotschaft muss gleich zu Beginn des Gesprächs klarund unmissverständlich übermittelt werden. Nach einer kurzenBegrüßung sollten Sie sofort in den ersten fünf Sätzen dieentscheidenden Worte aussprechen.#7 Passende SpracheVerwenden Sie eine klare Sprache ohne Interpretationsspielraum.Geben Sie während des Gesprächs keine Anweisungen oder gutenRatschläge. Vermeiden Sie Reizworte "Sie müssen", "Sie sollten" oder"Sie dürfen nicht". Lassen Sie keine Diskussion zu den Gründen derEntscheidung zu und unterlassen Sie Vergleiche mit anderenMitarbeitern. Übernehmen Sie stattdessen als FührungskraftVerantwortung für die Entscheidung.#8 WertschätzungUnabhängig von den Leistungen des Mitarbeiters oder derpersönlichen Haltung ihm gegenüber ist ein respektvoller Umgangwährend des Trennungsgespräches unabdingbar. Zeigen Sie IhreWertschätzung, indem Sie die Emotionen des Mitarbeiters ernst nehmenund ihn nicht wiederholt auf Fehler hinweisen. Verletzen Sie aufkeinen Fall durch unbedarfte Aussagen das Selbstwertgefühl desohnehin schon angeschlagenen Mitarbeiters.#9 Angebote an den BetroffenenIm Nachgang des Gesprächs sollten Sie als Führungskraft für denBetroffenen weiter ansprechbar sein und konkrete weitere Schrittevereinbaren. Durch das Formulieren von Unterstützungsangeboten zeigenSie, dass Ihnen das persönliche Schicksal nicht gleichgültig ist. Auf
keinen Fall sollten jedoch Illusionen in Bezug auf eine mögliche
Weiterbeschäftigung gemacht werden.
#10 Umgang mit dem Rest der Belegschaft
Vernachlässigen Sie nicht die verbleibenden Mitarbeiter.
Kommunizieren Sie alle Entscheidungen zeitnah und direkt. Auf diese
Weise können Sie dem restlichen Team die Angst vor dem Verlust des
eigenen Arbeitsplatzes nehmen und das Entstehen von Gerüchten
vermeiden. Ein absolutes Tabu ist es dagegen, einen gekündigten
Mitarbeiter vor dem Rest der Belegschaft zu kritisieren oder ihn gar
bloßzustellen.