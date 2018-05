Hamburg (ots) -Aus und vorbei: Auch das Liebespaar aus der diesjährigen"Bachelor"- Staffel hatte keinen Bestand. Nur knapp sieben Wochenhielt die Beziehung an. Im exklusiven Interview mit InTouch (EVT03.05.) verrät Kristina, wie die Beziehung zu Daniel Völz wirklichaussah und warum sie endete."Daniel hat mich nach dem Finale links liegen gelassen", klagtKristina. "Ich ärgere mich selbst, dass ich das so lange mitgemachthabe. Ich fühle mich betrogen, belogen und ausgenutzt." Er hat sienie in ihrer Heimat Essen besucht, wollte sie auch nicht bei sichhaben. "Nach Berlin sollte ich nie kommen. Vor allem nicht in derZeit nach dem Finale. Auch danach war ich nur einmal da. Wieso? KeineAhnung! Als er zuletzt nach Miami geflogen ist, wollte er mich auchnicht an seiner Seite haben. Dass er dahin geflogen ist, habe ichnicht mal von ihm persönlich erfahren, sondern von Dritten."Auch wegen öffentlicher Auftritte gab es Diskussionen. "Er hat jasogar in Clubs Rosen verteilt. Ich hingegen sollte mich komplettraushalten. Aus Liebe habe ich viele lukrative Jobs abgesagt. Ichdachte, ich komme Daniel damit entgegen. Dann braucht er nichteifersüchtig sein. Aber von wegen: Er hatte da nur seine eigenenInteressen im Sinn." Selbst an ihrem Geburtstag zog Daniel durch dieClubs, anstatt bei Kristina zu sein. Doch damit nicht genug: "Danielhat heimlich mit anderen Frauen geschrieben. Als ich das erfahrenhabe, war ich sehr traurig. Erst habe ich dem keine große Bedeutungbeigemessen, dass er mit Chethrin von 'Love Island' schrieb. Aberdann sprachen plötzlich alle darüber, und ich fühlte mich sehrschlecht."Viele weitere Indizien sprechen für eine heimlich Affäre: derzeitgleiche Aufenthalt in verschiedenen Städten, Chethrinsöffentliche Schwärmereien von dem Geschäftsmann, zuletzt meldete sichDaniel sogar im selben Fitnessstudio an. Kristina: "Dass mich einMann so behandelt, ist mir noch nie passiert. Da soll er sich malhinterfragen, ob er so mit anderen Menschen umgehen kann. Ich warwirklich sehr in ihn verliebt, war da vielleicht etwas zu blind. Ichweiß nicht, ob ich so schnell wieder einem Mann vertrauen kann. Erstmal brauche ich jetzt etwas Zeit für mich, um alles zu verarbeiten",so die frische Single-Lady.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 19/2018, EVT 03.05.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon:040/3019-4107.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell