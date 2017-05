Trennt sich E.ON von Uniper?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON steht vor der Veräußerung seiner restlichen Anteile an der Uniper SE, wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Insider berichtet. Demnach soll das Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Goldman Sachs für den Energiekonzern entsprechende Exit-Potenziale prüfen.

E.ON besitzt knapp 47% der Anteile des Kraftwerksbetreibers. Diese haben der Zeitung zufolge einen aktuellen Wert von circa 2,8 Mrd. Euro und sollen ab dem kommenden Jahr veräußert werden. Szenarien für den Verkauf der Aktien sind demnach eine Börsenplatzierung oder auch ein Deal mit einzelnen Interessenten, beispielsweise Finanzinvestoren.

Laut den Insiderinformationen befinden sich die Verkaufspläne in einer frühen Phase. Goldman Sachs oder E.ON äußerten sich bislang nicht zu den Spekulationen.

Uniper zuletzt mit verbessertem Konzernüberschuss!

Uniper hatte in den ersten drei Monaten des Jahres einen Konzernüberschuss in Höhe von 751 Mio. Euro erwirtschaftet, nach 646 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres. Das im vergangenen Jahr von E.ON abgespaltene MDAX-Unternehmen bestätigte im Rahmen des Zwischenergebnisses die Prognose für das Gesamtjahr. Danach soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 0,9 und 1,2 Mrd. Euro liegen. Zudem peilt das Unternehmen eine Erhöhung der Dividende um etwa 15% an.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.