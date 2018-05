Trenkwalder unter den Top-5-Personaldienstleistern in Deutschland

?Best-Recruiters?-Siegel in Silber für herausragendeRecruiting-Qualität vergebenWien/München (ots) - ?Best Recruiters? untersucht regelmäßig dieRecruiting-Qualität der 400 führenden Unternehmen imdeutschsprachigen Raum. Im aktuellen Ranking erreicht TrenkwalderDeutschland den 4. Platz im Branchenvergleich und wird für seinenvorbildlichen Umgang mit Bewerbern mit dem Silber-Gütesiegelausgezeichnet. Darüber hinaus brilliert Trenkwalder imGesamtvergleich auf dem 32. Platz von über 400 getestetenUnternehmen."Als Arbeitgeber und Personaldienstleister stehen unsereKandidaten für uns im Mittelpunkt. Darum haben wir in den vergangenenJahren unseren Bewerbungsprozess stark optimiert und unseren Fokusv.a. auf Online- und Mobile-Bewerbungen gesetzt, um unsereRecruiting-Qualität weiter zu verbessern. Die Auszeichnung ist dasErgebnis der exzellenten Leistung und der engen Zusammenarbeit derAbteilungen Marketing und Bewerbermanagement", so Michael Pries, CEOvon Trenkwalder Deutschland.Trenkwalder Deutschland wurde bereits im Vorjahr mit dem BestRecruiters in Bronze ausgezeichnet. Optimierungen auf der TrenkwalderHomepage, wie Informationen zu Touchpoints mit den Bewerbern, aberauch die Erweiterung des Angebots auf Stellenportalen sowie dieEinführung der "Ein-Klick-Bewerbung" auf den sozialen Netzwerkentragen zu einer deutlichen Verbesserung zum Vorjahresergebnis. ImVergleichsjahr 2016/2017 war Trenkwalder noch unter denTop10-Personaldienstleistern und auf Platz 136 im Gesamtvergleich."Die Silber-Auszeichnung als ?Best Recruiter 2017/2018? ist derBeweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden deneingeschlagenen Kurs auch weiterhin fortsetzen - im Sinne unsererMitarbeiter, unserer Kandidaten und unserer Kunden", ergänzt MichaelPries.Zwtl.: Best RecruitersDie Studie "Best Recruiters" ist die größte ihrer Art imdeutschsprachigen Raum. Sie untersucht regelmäßig dieRecruiting-Qualität der Top-Arbeitgeber. Als Grundlage dient einKriterienkatalog, der stets überarbeitet und aktuellen Entwicklungenim Recruiting angepasst wird. Beurteilt werden unter anderemAktivitäten zur Personalgewinnung in den BereichenOnline-Recruiting-Präsenz, Online-Stellenanzeigen, der Umgang mitBewerbern sowie das Feedback-Verhalten von Unternehmen.Zwtl.: Über die Trenkwalder GroupDie Trenkwalder Group AG zählt zu den führendenOutsourcing-Dienstleistungsunternehmen in Zentral- und Osteuropa undist in 17 europäischen Ländern vertreten. Mit über 30 JahrenErfahrung ist die Trenkwalder Group Marktführer in Österreich undUngarn und verfügt über eine flächendeckende Präsenz in derDACHLI-Region sowie den osteuropäischen Ländern. Trenkwalder hat sichin den vergangenen Jahren sukzessive zu einem digitalenFull-Service-Anbieter im Bereich Personallösungen entwickelt: Heutebietet die Gruppe als strategischer Partner für Kunden aus allenWirtschaftszweigen Lösungen in den Bereichen Personalbereitstellung,HR-Services und Business Process Outsourcing. Seit 2011 gehört dasUnternehmen zur Droege Group mit Sitz in Düsseldorf.Zwtl.: Über die Droege GroupDie Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs-und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmenagiert als Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogrammemit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Groupverbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zueinem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt DirectInvestments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständischeUnternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung -nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren derumsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischenPlattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends(Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung,Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität,Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die DroegeGroup hat sich damit national und international erfolgreich im Marktpositioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30Ländern operativ aktiv.Rückfragehinweis:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Trenkwalder Personaldienste GmbHMag. Nicole EilenbergerTel. +43 50707-2500E-Mail: n.eilenberger@trenkwalder.comWeb: https://de.trenkwalder.comOriginal-Content von: Trenkwalder Personaldienste GmbH, übermittelt durch news aktuell