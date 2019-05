Trendziel Seidenstraße: Mit Studiosus Usbekistan, Kirgisistan und Co. entdecken

München (ots) - Kalligrafen und Keramikkünstlern über die Schulterschauen, Karawansereien und Moscheen bestaunen: Die Länder an derSeidenstraße sind sehr beliebt bei Studiosus-Gästen und liegen beimMarktführer für Studienreisen aktuell zweistellig im Plus.Studiosus-Experte Fabian Balz: "Der Mythos Seidenstraße lebt!Fantastische Moscheen, Karawansereien und klangvolle Städte wieSamarkand, Buchara und Chiwa machen den Reiz dieser Region aus. Hinzukommen eine ungemein lebendig gebliebene Handwerkskultur mitKalligrafen und Fayence-Meistern, eine orientalische Küche, dieeinfach wunderbar schmeckt, und eine Gastfreundschaft, die ihrenNamen verdient." Zu den Gründen für die Beliebtheit zählten unteranderem die sehr guten Flugverbindungen, ein deutlich verbesserterHotelstandard und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.Umfassendes Studiosus-Angebot an die SeidenstraßeSieben Seidenstraße-Reisen unterschiedlichen Zuschnitts hat derMünchner Veranstalter im Programm. Im Boom-Ziel Usbekistan können dieGäste aus vier Reisen wählen: von der elftägigen Höhepunkte-Tour überdie 13-tägige Studienreise "mit Muße" bis zur 15-tägigen "umfassendenReise", die die schönsten Städte des Landes mit dem Ferganatal - oftals "Garten Eden" bezeichnet - verbindet. Außerdem, in kleiner Gruppeund mit familiären Unterkünften: die zehntägige Reise "Usbekistan -Tagträume im Morgenland" von Studiosus smart & small. Wer auch dieNachbarländer Usbekistans entdecken möchte: "Höhepunkte entlang derSeidenstraße" heißt es auf der 19-tägigen Reise durch Turkmenistan,Usbekistan, Kirgisistan und Kasachstan. Eine 2019 neu aufgelegteStudienreise "Seidenstraße im Wandel der Zeit" kombiniert Usbekistanmit Kirgisistan, eine weitere neue Tour "Beiderseits des KaspischenMeeres" führt nach Turkmenistan, Usbekistan und Aserbaidschan. EineÜbersicht findet sich unter www.studiosus.com/usbekistanPreisbeispiel "Usbekistan - die umfassende Reise":Auf der 15-tägigen Studienreise "Usbekistan - die umfassendeReise" erleben die Studiosus-Gäste mit ihrem Reiseleiter diebezaubernden Städte Chiwa, Buchara und Samarkand sowie das fruchtbareFerganatal mit seinen Aprikosen-, Granatapfel- und Maulbeerbäumen. InNukus besuchen sie die wichtigste Galerie moderner KunstZentralasiens und die unterirdische Moschee von Mizdach Chan. Wie diegold-blauen Keramiken entstehen, die die islamischen Heiligtümerzieren, erfahren sie von einem Fayence-Meister. Außerdem empfängt sieeine einheimische Familie zum Abendessen mit deftigen usbekischenGerichten. Die Reise ist inklusive aller Flüge, Rundreise,Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne-Hotels sowie speziellqualifizierter Studiosus-Reiseleitung ab 2590 Euro buchbar.www.studiosus.com/5701Weiterführende Links zu den anderen Seidenstraßen-Reisen:Usbekistan - die umfassende Reise: www.studiosus.com/5738Usbekistan - mit Muße: www.studiosus.com/5770Usbekistan - Tagträume im Morgenland: www.studiosus.com/5742Usbekistan - Kirgisistan - Seidenstraße im Wandel der Zeit:www.studiosus.com/5710Beiderseits des Kaspischen Meeres - zwischen Baku und Samarkand:www.studiosus.com/5724Zentralasien - Höhepunkte entlang der Seidenstraße:www.studiosus.com/5703Über die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angeboteim Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinenGruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2018 reisten105.258 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit derUnternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigerenRundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von281.419.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 350Mitarbeiter beschäftigt, davon 25 Auszubildende. Zudem arbeitetStudiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell