Trendwende am Wohnmarkt: In den meisten deutschen Großstädten beruhigt sich der Mietmarkt

Nürnberg (ots) - Eine aktuelle Analyse der Angebotsmieten in allen80 deutschen Großstädten von immowelt.de zeigt: In 7 deutschenGroßstädten sind die Mieten im Vergleich zum Vorjahr gesunken, in 10blieben sie konstant / In jeder 2. deutschen Großstadt (41 von 80)steigen die Mieten seit 2018 nur noch moderat um bis zu 3 Prozent an/ Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO der Immowelt: "Es zeichnet sicheine Stabilisierung des Mietmarktes ab"Das Ende der Mietpreisspirale in Deutschland scheint erreicht. In7 Großstädten sind die Angebotsmieten zurückgegangen, in 10 weiterenStädten blieb der Wert konstant. Ein lediglich moderater Zuwachs vonbis zu 3 Prozent lag in 41 Städten vor - das entspricht jeder 2.deutschen Großstadt. Inzwischen leben 73 Prozent der deutschenGroßstadtbevölkerung in einer Stadt, in der sich der Wohnungsmarktentspannt. Das ist das Ergebnis einer Analyse von immowelt.de, in derdie Angebotsmieten für Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern inallen 80 deutschen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern untersuchtwurden."Nach einem Jahrzehnt, in dem die Mietpreise in deutschenGroßstädten rapide angestiegen sind, zeichnet sich eineStabilisierung des Mietmarktes ab", sagt Prof. Dr. Cai-NicolasZiegler, CEO der Immowelt. "In drei Viertel der deutschen Großstädteberuhigt sich der Mietmarkt. Weiterhin wird es aber trotzdem vorerstschwer bleiben, eine Mietwohnung im günstigen Segment zu finden."Größere Steigerungen nur noch in 22 StädtenDas Preisniveau scheint vielerorts ausgereizt, sodass dieabgerufenen Mieten zunehmend stagnieren. In 58 der 80 deutschenGroßstädte hat sich der Mietmarkt beruhigt. In 22 Städten mit mehrals 100.000 Einwohnern stieg der mittlere Quadratmeterpreis imVergleich zum Vorjahr noch um 4 oder mehr Prozent an. 2018 waren mit52 Städten noch mehr als die Hälfte der Großstädte hierzulande voneinem Wachstum von 4 oder mehr Prozent gegenüber 2017 betroffen.Diese beginnende Trendwende am Wohnungsmarkt lässt sich nichtregional eingrenzen. Ein Rückgang der Angebotsmieten trifft inFreiburg im Breisgau (-2 Prozent) ebenso zu wie in Darmstadt (-4Prozent) oder in Rostock (-10 Prozent). Ansonsten fallen aber vorallem kleinere Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern indiese Kategorie. Im Feld der Städte mit einem konstantenQuadratmeterpreis im Vergleich zum Vorjahr finden sich aber bereits 7von 10 Städten jenseits der Marke von 200.000 Einwohnern: Unteranderem in Lübeck, Karlsruhe und Bremen sind die Mieten nichtgestiegen. In die weitaus größte Gruppe fallen Städte mit moderatenZuwächsen von maximal 3 Prozent. Dazu zählen die Metropolen Berlin(+3 Prozent) und Hamburg (+1 Prozent) ebenso wie bedeutendeRegionalzentren wie Frankfurt am Main, Dortmund (je +3 Prozent) undHannover (+1 Prozent). Noch hat der Trend aber nicht alle Städteerreicht: In Stuttgart (+7 Prozent), München (+5 Prozent) und Köln(+4 Prozent), steigen die Mieten vorerst weiter. Den größten Zuwachsgab es in Potsdam (+13 Prozent). Dieser dürfte sich vor allem durchdie Nähe zu Berlin erklären: Die zuletzt stark gestiegenen Preise inder Hauptstadt sorgen dafür, dass sich Suchende auch vermehrt imangrenzenden Potsdam umschauen.Die Abschwächung des Mietenwachstums trifft immer größereBevölkerungsschichten. 13 Prozent der Großstadtbevölkerung lebt ineiner der Städte, wo die Mieten zurückgingen oder konstant blieben.Rechnet man die Städte hinzu, in denen nur ein moderates Wachstumvorlag, kommt man hingegen auf 73 Prozent der Städter, für die sicheine Entspannung des Wohnungsmarktes abzeichnet. Im Jahr zuvor trafdies nur auf 27 Prozent der Großstadteinwohner zu.Ausführliche Ergebnistabellen zu allen 80 untersuchten Städtenstehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung: http://ots.de/TZL51jEin druckfähiges Foto von Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO derImmowelt, steht hier zur Verfügung:https://www.immowelt-group.com/presse/bilder-und-logos/BerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in 80 Städten mitmehr als 100.000 Einwohnern waren 729.300 auf immowelt.de inserierteAngebote für Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern. Dabeiwurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrtnachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der jeweils in denersten drei Quartalen 2017, 2018 und 2019 angebotenen Mietwohnungenwieder. Die Mietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten beiNeuvermietung wider. Der Median ist der mittlere Wert derAngebotspreise.