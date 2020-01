Trendwende: Wieder mehr Wechsel aus der GKV in die Private Krankenversicherung als umgekehrt (FOTO)

Berin (ots) - Anlässlich der Pressekonferenz des Gesamtverbandes der DeutschenVersicherungswirtschaft erklärt der Vorsitzende des Verbandes der PrivatenKrankenversicherung (PKV), Dr. Ralf Kantak:"Die Private Krankenversicherung ist auch 2019 weiter gewachsen. Die Gesamtzahlan Versicherungen stieg auf 35,2 Millionen. In der Zusatzversicherung wuchs dieZahl der Verträge um 2,1 Prozent auf insgesamt 26,5 Millionen. Der Trend zuprivater Vorsorge, um den Leistungsumfang der gesetzlichen Kranken- undPflegeversicherung aufzustocken, setzt sich somit fort.Auch in der Vollversicherung hat sich die Lage der PKV deutlich verbessert. Daszweite Jahr in Folge wechseln wieder mehr Menschen von der Gesetzlichen in diePrivate Krankenversicherung als umgekehrt. Hier scheint eine Trendwendestattzufinden.2019 entschieden sich 146.000 Personen für einen Wechsel aus der GKV in die PKV.Umgekehrt wechselten 134.000 Personen in die GKV, wobei diese Abgänge in derRegel nicht freiwillig erfolgen. So mussten auch 2019 wieder tausende seitGeburt privatversicherte junge Leute beim Eintritt ins Berufslebengezwungenermaßen in die GKV wechseln. Derselbe Effekt betraf tausendeSelbstständige bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.Im Saldo ergab sich ein Plus von 12.000 Versicherten zu Gunsten der PKV (Saldo2018: + 800).Dass jedes Jahr fast 300.000 Versicherte zwischen den beiden Systemen wechseln,belegt einen funktionierenden Wettbewerb. Dieser motiviert GKV und PKVgleichermaßen, stetig besser zu werden, um die Versicherten zu überzeugen - undstärkt somit die Qualität des deutschen Gesundheitswesens.Die Zahl der Vollversicherten belief sich (insbesondere nach Abzug derSterbefälle) 2019 auf 8,7 Millionen und bewegt sich damit nahezu aufVorjahresniveau (-0,1 Prozent).Demografie-Vorsorge der PKV wächst nachhaltigDie PKV hat die Demografie-Vorsorge für ihre Versicherten erneut deutlichausbauen können: Die Alterungsrückstellungen stiegen 2019 auf 273 MilliardenEuro; ein Plus von 5 Prozent. Das unterstreicht die große Kompetenz derPKV-Unternehmen bei der Anlage der Versichertengelder. Die PKV trifft nachhaltigdafür Vorsorge, dass im Alter der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt unddiese auch in Zukunft solide finanziert sind.Moderates Wachstum bei den BeitragseinnahmenDie Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung erhöhten sich 2019um 2,3 Prozent auf 40,7 Milliarden Euro. 38,0 Milliarden Euro entfallen auf dieKrankenversicherung, 2,7 Milliarden Euro auf die Pflegeversicherung.Die Versicherungsleistungen stiegen 2019 um 4,5 Prozent auf 29,9 MilliardenEuro. Auf die Krankenversicherung entfallen davon 28,4 Milliarden Euro, auf diePflegeversicherung 1,5 Milliarden Euro.Boom bei betrieblichen KrankenversicherungenDas starke Wachstum bei betrieblichen Krankenversicherungen hat sich 2019unvermindert fortgesetzt: 10.200 Unternehmen in Deutschland bieten ihrenMitarbeitern eine komplett vom Arbeitgeber gezahlte betrieblicheKrankenversicherung (bKV). Das ist ein Plus von 32 Prozent gegenüber 2018 (7.700Betriebe). Die Zahl der Beschäftigten, die von einer bKV profitieren, stieg von757.500 (2018) auf rund 820.000 Personen (2019).Die betriebliche Krankenversicherung bietet einen Vorteil im Wettbewerb um diebesten Köpfe und hilft dabei, qualifizierte Mitarbeiter längerfristig an dasUnternehmen zu binden. Die Arbeitnehmer profitieren von einem erweitertenVersicherungsschutz ohne Wartezeiten und Gesundheitsprüfung. Für Arbeitnehmerwie Arbeitgeber ist das eine Win-Win-Situation. Zudem kann der Arbeitgeber einebKV im Rahmen der 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge steuer- undsozialabgabenfrei gewähren. Auch zur Absicherung des Pflegerisikos eignet sichdie betriebliche Versicherung als ergänzende Säule zur gesetzlichenPflegeversicherung. Hier bietet sich eine sehr gute Möglichkeit, die wichtigeindividuelle Vorsorge noch stärker in der Gesellschaft zu etablieren."Praxisbeispiele und Hintergrundinformationen zur betrieblichenKrankenversicherung bietet die Internetseite www.chefsache-gesundheit.de.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Unter den Linden 2110117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58188/4505408OTS: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell