Trendumfrage Sommerurlaub - auch 2018 ist das Auto wieder beliebtestes Reisemittel

Saarbrücken (ots) -- Zwei Drittel der Sommerurlauber fahren mit dem Auto in dieFerien. Reiseziel Nummer eins ist dabei Deutschland. Das zeigtdie Trendstudie "Sommerreisezeit 2018" (1) im Auftrag vonCosmosDirekt.- CosmosDirekt untersucht seit 2013 mit forsa-Umfragen dieReisegewohnheiten der Deutschen - von der Planung bis zumUrlaubsbudget.Sonne, Strand und Meer - oder doch lieber Berge? Bis zum Start derFeriensaison sind es nur noch wenige Wochen. Drei von vier Deutschen(74 Prozent, 2017: 67 Prozent [2]) wollen in diesem Sommer verreisen,ergab die diesjährige Trendstudie "Sommerurlaub 2018" im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.Ihren Urlaub lassen sich die Deutschen auch was kosten:Durchschnittlich 1.076 Euro geben die Urlauber pro Kopf für ihreAuszeit aus, etwa so viel wie schon 2013, als das Urlaubs-Budget1.128 Euro betrug. (3) Im April und Mai 2018 wurden für die Studie1.510 Bundesbürger ab 18 Jahre vom renommiertenMeinungsforschungsinstitut forsa zu Themen rund um den Sommerurlaubbefragt.MIT DEM AUTO UNTERWEGSBeliebtestes Transportmittel in den Urlaub ist laut Umfrage nachwie vor das Auto: 66 Prozent der Reisewilligen erreichen damit ihrZiel (2017: 65 Prozent). Fremde Umgebung, andere Verkehrsregeln,ungewohnte Gepäck- und Passagiersituation im Auto - da kommen selbstauf Veteranen des Berufsverkehrs neue Herausforderungen zu. "Mitunserer Trendumfrage zur Sommerreisezeit untersuchen wir dieUrlaubsgewohnheiten der Deutschen. Ein besonderer Fokus liegt dabeiauf der Reise mit dem Auto und möglichen Reibungspunkten, die damiteinhergehen", so Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte vonCosmosDirekt. Er empfiehlt in jedem Fall eine gute Vorbereitung, wennes mit dem Wagen auf Tour geht. "Vor dem Start heißt es Reifendruck,Scheibenwischwasser, Verbandskasten und Co. checken sowie Warnwesten,Warndreieck, Rettungskarte nicht vergessen. Zusätzlich helfen beieinem Unfall der Europäische Unfallbericht, am besten in doppelterAusfertigung, und die grüne Versicherungskarte."FERIEN IN DEUTSCHLANDLieblingssommerziel ist Deutschland, so ein weiteres Ergebnis derTrendstudie. Mehr als jeder zweite Autourlauber (53 Prozent) plant,seine Ferien im eigenen Land zu verbringen. Kein Wunder, lassen sichdie meisten Orte hierzulande doch schnell und bequem mit dem Wagenerreichen. Auf Platz zwei und drei der beliebtesten Urlaubsländerliegen Italien (13 Prozent) und Österreich (8 Prozent).Ausschlaggebend für die Wahl des Urlaubsortes ist für viele Befragtenicht zuletzt die Nachrichtenlage: Fast zwei Drittel der Deutschenmeiden bestimmte Reiseziele aufgrund der politischen Situation (62Prozent). Zum Vergleich: 2017 waren es 65 Prozent.STRESS IM AUSLANDInsgesamt waren bereits 85 Prozent der befragten Autofahrer schonmal mit ihrem Wagen im Ausland unterwegs. Immerhin 77 Prozent vonihnen machen sich vor Fahrten im Ausland in der Regel mit denwichtigsten Verkehrsvorschriften vertraut. Dies ist auch wichtig,denn so lassen sich mögliche Bußgelder wegen Verkehrsverstößenvermeiden und zusätzliche Stresssituationen entstehen erst gar nicht.forsa-Umfragen zu den Reisegewohnheiten der Deutschen:(1) Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18Jahren befragt.(2) Repräsentative Umfrage "Sommerurlaub 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.(3) Repräsentative Umfrage "Urlaub 2013" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImMärz 2013 wurden in Deutschland 1.001 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.