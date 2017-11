Trendstudie: 2018 steht ganz im Zeichen der IT-Sicherheit

Frankfurt/Main (ots) - Umfrage der Nationale Initiative fürInformations- und Internet-Sicherheit e.V. (NIFIS) macht diewichtigsten Strömungen der Informations- und IT-Sicherheit im Jahr2018 öffentlichDie Sensibilität der deutschen Wirtschaft in puncto Datenschutzund Datensicherung wächst unaufhaltsam. Das ist ein Ergebnis derStudie "IT-Sicherheit und Datenschutz 2017". Die Umfrage wurde vonder Nationalen Initiative für Informations- und Internet-Sicherheite.V. (NIFIS) in Auftrag gegeben. Befragt wurden 100 IT- undIT-Security Experten. Bei der Frage nach den Trends der Zukunft warenMehrfachantworten möglich. 95 Prozent der Studienteilnehmer gehendavon aus, dass eine wachsende Sensibilisierung das Jahr 2018bestimmen wird. 94 Prozent der Befragten sehen den Schutz vorHackerangriffen als richtungsweisend. Die Umsetzung derDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird laut 92 Prozent der Befragtendas kommende Jahr 2018 bestimmen.Vielfältige Richtungen für die Zukunft der IT-Sicherheit 2018Die Befragten erwarten vielfältige Sicherheitstrends 2018. Mit 73Prozent erwarten die wenigsten der Befragten, dass die Bedeutung derSchaffung von Verhaltensregeln beim Umgang mit Social Networkssteigen könnte. Weitaus wichtiger empfinden 77 Prozent Forderungennach mehr Sicherheit beim Nutzen von Cloud Computing. "Unser heutigesArbeiten wird durch den gemeinsamen Zugriff auf nur eine Plattformbestimmt. Unser digitaler Arbeitsplatz der Zukunft kann und wird ohnedie Cloud nicht funktionieren. Ganz klar, dass eben dieser auchverlässlich sicher sein muss", erläutert Dr. Thomas Lapp,Vorsitzender der NIFIS, das Ergebnis. 79 Prozent derStudienteilnehmer sehen die Aufstellung und Einhaltung vonCompliance-Regeln als relevantes Thema für das kommende Jahr.Laut den befragten Messebesuchern erhalten auch Maßnahmen zumSchutz der Daten eine immer größere Bedeutung. 91 Prozent gehen davonaus, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin die Möglichkeitenverstärken wird, sich vor Ausspähung zu schützen. Interne Abwehr,also den Schutz der Daten vor dem eigenen Mitarbeiter, ist für 85Prozent der Befragten künftig ein entscheidendes Thema. DassDatensicherung und -archivierung im Allgemeinen ein beherrschendesThema im Jahr 2018 werden, darin sind sich 87 Prozent aller Befragteneinig. Dazu gehört aber auch die Forderung nach mehr Transparenz undAufklärung über die Gefahren und Schutzmöglichkeiten (82 Prozent).Die kompletten Studienergebnisse "IT- und Datensicherheit 2017"können unter team@euromarcom.de kostenfrei angefordert werden.NIFIS Nationale Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. ist eine neutrale Selbsthilfeorganisation,die die deutsche Wirtschaft im Kampf gegen die täglich wachsendenBedrohungen aus dem Netz technisch, organisatorisch und rechtlichunterstützen möchte. Vornehmliches Ziel der Arbeit der unter dem Dachder NIFIS organisierten Gremien ist es, Vertraulichkeit,Verfügbarkeit und Integrität sowie den sicheren Transport von Datenin digitalen Netzwerken sicherzustellen. Dazu entwickelt die NIFISseit ihrer Gründung im Jahr 2005 unterschied¬liche Konzepte und setztdiese in pragmatische Lösungen um. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeitzählen die aktive Kommunikation und die Bereitstellung vonHandlungsempfehlungen und Dienstleistungen.Weitere Informationen:NIFIS Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheite.V., Berkersheimer Bahnstraße 5, 60435 Frankfurt,Tel.: 069 2444 4757, Fax: 069 2444 4746, E-Mail: nifis@nifis.de,Web: www.nifis.deeuromarcom public relations GmbH, Tel. +49 611 97315-0,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: NIFIS Nationale Initiative für Internet-Sicherheit, übermittelt durch news aktuell