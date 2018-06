Trendsport Radfahren: Unfälle vermeiden / Scheinbar keine einfache Frage: Wie stellt man sein Rad sicher ab? - Rad gegen Diebstahl versichern (FOTO)

Coburg (ots) -Radfahren liegt voll im Trend. Kein Wunder. Besonders inGroßstädten macht Autofahren immer weniger Spaß: Stop-and-go-Fahrengehört zum guten Ton und Parkplätze werden immer rarer. Für vieleGrund genug, vom Auto aufs Rad umzusteigen. So lassen sich Stauselegant umfahren und die Parkplatzsuche gestaltet sich deutlicheinfacher. Doch mit dem sicheren Abstellen des Rads hapert es ab undan.Laut Straßenverkehrsordnung (§1(2)) haben sich Verkehrsteilnehmer"so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt" wird. MancheRadfahrer scheinen, wie die HUK-COBURG mitteilt, nur schwereinschätzen zu können, wie sicher ihr Bike steht. Denn immer wiederfallen geparkte Räder um und beschädigen Autos. Oft müssen dieRadfahrer für die Reparaturkosten aufkommen. Schäden von 1.000 Euround mehr sind hier eher die Regel als die Ausnahme.Biker mit einer Privathaftpflichtversicherung können solcheSchäden ihrer Versicherung melden. Berechtigte Schadenersatzansprüchewird ihre Assekuranz begleichen. Jedoch wird sie ihrem Kunden auchzur Seite stehen, um unberechtigte Ansprüche abzuwehren. Und Streitist an dieser Stelle oft vorprogrammiert. Denn auch Autofahrer müssenbeim Einparken die Augen offen halten: War das Rad zum Beispielerkennbar wackelig abgestellt, kann den Autofahrer wegen seinerParkplatzwahl durchaus eine Mitschuld treffen.Sicher abstellen - auch im eigenen InteresseDoch nicht nur um Fremdschäden zu vermeiden, sollte das Fahrradsicher abgestellt werden, auch im eigenen Interesse. Kratzer auf demRahmen oder verbogene Räder machen nicht wirklich Freude. Mit einpaar einfachen Regeln lässt sich vorbeugen: Wer einen Seitenständerhat, sollte ihn benutzen. Gleiches gilt, wenn ein Fahrradständer oderFahrradanlehnbügel zur Verfügung stehen. Auch wer sein Rad nuranlehnt, zum Beispiel gegen eine Hauswand, muss aufpassen, dass nichtschon ein Windstoß, das Bike kippen lässt.In der Nähe von Parkplätzen oder Straßenrändern ist zudemausreichender Abstand geboten. Ein fallendes Rad hinterlässt nichtnur Beulen und Kratzer auf der Karosserie. Wenn es auf der Fahrbahnlandet, kann es schnell zum Verkehrshindernis werden und einen Unfallverursachen. Die beste Garantie für einen sicheren Stand bietet eineFahrradkette, mit der der Rahmen an einem festen Gegenstand, zumBeispiel einem Laternenpfahl, befestigt wird.Wie lässt sich ein Rad gegen Diebstahl versichernNeben dem sicheren Stand lässt sich mit einem Schloss auch demFahrraddiebstahl vorbeugen. Die Polizei empfiehlt ein u-förmigesBügel- oder ein Panzerkabelschloss, das nicht einfach mit einer Zangeoder Seitenschneider durchschnitten werden kann. Wichtig: Nur miteinem Schloss gesicherte Räder sind bei Diebstahl versichert.Wird das Rad von der Straße weg gestohlen, kann in der Regel nurder auf seinen Hausratversicherer zählen, der den ZusatzbausteinFahrraddiebstahl in seinen Vertrag miteingeschlossen hat. Bis zuwelcher Summe die Versicherung im Schadenfall leistet, hat jederselbst in der Hand.Versicherungsbedingungen ändern sich. Im Gespräch mit demVersicherer erfährt man, in welcher Form der Fahrraddiebstahl imeigenen Vertrag versichert ist.Ein Fahrraddiebstahl sollte so schnell wie möglich der Polizei unddanach der Versicherung gemeldet werden. Die Polizei fragt in derRegel nach dem Kaufbeleg, der Rahmennummer, einer möglichenCodierung, der Rahmengröße und dem Modell, der Farbe und besonderenMerkmalen des gestohlenen Rads. Die Versicherung braucht vor allemdie Anzeigennummer der Polizei.Pressekontakt:Karin BenningTel.: 09561/96-22604Mail: Karin.Benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell