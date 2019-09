Trends vom Parkett: Woche mit Ölschock und Fed-Sitzung – DAX, Öl, Rohstoffe und Währungen gehandelt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Trends vom Parkett: Die Woche begann mit dem Ölschock, der Ölpreis ist 20 % gesprungen. Allerdings schon am Sonntag, so dass die Händler nicht dabei waren, in Folge war da aber viel Bewegung drin, Öl klar unter den most aktives. Die Anleger haben aber schnell das nächste Thema gefunden, mit der Fed-Sitzung. Die brachte aber wenig Bewegung: "Hätten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung