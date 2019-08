Die Trends vom Parkett: „Die Unsicherheit spiegeln sich im Fieberthermometer Gold und Silber wieder!“

Die Trends vom Parkett mit Sascha Flach: "Es gab in dieser Woche einiges an Kopfweh trotz 11.900 DAX-Punkte. Nachdem Gold auf neues Rekordhoch (in Euro) klettere, hatten wir breit gefächert zu tun in Gold Turbo Calls und Silber. Das Gold-Silberverhältnis liegt noch bei 81, alleine beim Silber haben wir noch viel Luft. Zudem hatten wir Absicherungsgeschäfte, das lief vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



