Die Trends vom Parkett: EZB „Draghi-Bazooka“ bringt Umsätze in DAX und Bund Future – „Das hat mal wieder Spaß gemacht“

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Börse hat mit Spannung auf die EZB-Sitzung gewartet und Mario Draghi hat geliefert und "die Bazooka gezündet". Daraufhin hat sich der DAX bewegt und auch in Staatsanleihen und Währungen kam Bewegung. "Gestern war das Event der Woche! Hier an der Börse hat das für einen Umsatzschub gesorgt. Es hat mal wieder Spaß gemacht, hier an der Börse was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung