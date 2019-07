Trends vom Parkett: Dow Rekord über 27.000, Bicoin-Absturz, keine Erholung für Deutsche Bank?, BASF Gewinnwarnung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Trends vom Parkett mit Manuel Tulezi von der ICF Bank: In der Nacht erreichte der Dow Jones ein neues Allzeithoch und schloss über 27.000 Punkten. Grund dafür waren die guten Aussichten von US-Notenbank Chef Powell auf noch mehr billiges Geld. Was auch den Bitcoin zu Absturz brachte. Der DAX verschreckte seine Anleger mit Gewinnwarnungen: am Freitagmorgen Daimler, zudem hatten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



