Trends vergessen, einfach essen (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wenn wir essen, geht es oft gar nicht umsSattwerden. Immer wichtiger wird, was wir essen beziehungsweise wasnicht. Petra Terdenge berichtet über Lebensmittel-Trends und wie mandamit umgehen kann:Sprecherin: Steinzeit-Diät, Intervall-Fasten, Superfoods - kaumein Tag vergeht, ohne dass wir von neuen Lebensmittel-Trends hören.Für viele Menschen ist Essen heutzutage eine Art Lebensphilosophie.Das begann in der Generation, die ab 1980 geboren ist, sagt LarissaGaub von der "Apotheken Umschau":O-Ton Larissa Gaub: 19 sec."Die verbinden häufig Nahrung mit Moral. Das heißt, sie essenvegetarisch, weil sie keine Tiere töten möchten. Oder legen besondersWert darauf, regionale Produkte zu kaufen, weil sie sich nachhaltigund gesund ernähren möchten. Das liegt auch daran, dass Essen zumTeil für viele auch den Lebensstil heute ausdrückt, bei manchen sogarpseudoreligiöse Züge annimmt."Sprecherin: Neue Lebensmittel-Trends verbreiten sich vor allemüber das Internet. Bei Berichten über angeblich besonders gesundeLebensmittel sollte man kritisch sein:O-Ton Larissa Gaub: 18 sec."Vorsicht geboten ist immer, wenn einzelne Lebensmittel hochgelobtwerden wie zum Beispiel bei den so genannten Superfoods, dieChiasamen oder die Gojibeeren. Da gibt es wenig Studien, die dieherausragende Wirkung belegen können. Besser ist es, nicht jedemTrend nachzulaufen, sondern lieber von jedem etwas zu essen undbesonders abwechslungsreich zu essen."Sprecherin: Das heißt: wer alles in Maßen isst, macht ziemlichviel richtig und liegt sogar selbst im Trend:O-Ton Larissa Gaub: 17 sec."Zur Zeit gibt es auch eine Gegenbewegung zu den einseitigenTrends, das heißt die pflanzenbasierte Ernährung. Da sind Fleisch undTierprodukte zwar erlaubt, aber nicht in großen Mengen. Und man gehtallgemein weg vom Verzicht. Also, am besten schafft man sich eigeneRichtlinien, weil die eine richtige Ernährung für alle gibt es garnicht."Abmoderationsvorschlag:Man braucht nicht jeden Trend auf dem Teller, zu diesem Schlusskommt die "Apotheken Umschau". Und empfiehlt, vielseitig undabwechslungsreich zu essen. Das schmeckt nicht nur gut, es ist auchgesund.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell