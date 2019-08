"Trends beim Autokauf 2019" - Neue Aral Studie zeigt, welchen Stellenwert das Auto immer noch hat (AUDIO)

Bochum (ots) -Anmoderationsvorschlag: Prestigeobjekt, Freiheit auf vier Rädernoder einfach nur die bequemste Art, um von A nach B zu kommen? BeiAutos gehen die Meinungen zwar weit auseinander, gefahren werden sieaber weiter trotzdem gern. Laut der heute (am 15. August)veröffentlichten repräsentativen Aral Studie "Trends beim Autokauf2019" wollen sich 35 Prozent der Autofahrer in den nächsten 18Monaten einen anderen Wagen zulegen. Ob gebraucht oder neu, mitwelchem Antrieb und worauf sonst noch besonders viel Wert gelegtwird, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Trotz Klimadiskussion träumen hierzulande immer nochviele von einem Auto. Und von denen, die bereits eins haben, plantgut jeder dritte Befragte in den nächsten anderthalb Jahren einenWechsel.O-Ton 1 (Dr. Peter Sauermann, 29 Sek.): "Dabei ist das Interessean Gebrauchtwagen, Neuwagen und Jahreswagen in etwa gleich groß. Vorzwei Jahren sah das noch anders aus. Da standen Neuwagen in derKäufergunst wesentlich höher. Laut unserer Umfrage legen SUVs in derBeliebtheit weiter zu und liegen bei 22 Prozent. Damit belegen sieerstmals hinter dem Kombi Platz zwei. Auf Platz drei liegt dieLimousine - und auf Platz vier der Kleinwagen. Hier ist das Interesseim Vergleich zur Studie 2017 deutlich gestiegen."Sprecherin: Sagt der Leiter der Aral Forschung Dr. PeterSauermann. Neben einer guten Ausstattung, wie zum Beispielelektrische Fensterheber, Kopf- und Seiten-Airbags, Radio mitUSB-Anschluss und beheizbare Sitze, spielt bei der Kaufentscheidungaber auch die Antriebsart eine wichtige Rolle.O-Ton 2 (Dr. Peter Sauermann, 32 Sek.): "Der Benziner legt bei denKaufinteressenten weiter zu. Mehr als jeder Zweite plant, diesenAntrieb zu wählen. An zweiter Stelle und damit weiter im Aufwindbefindet sich der Hybrid-Motor. Das Interesse am Diesel-Motor istnochmals gesunken. Einen Elektroantrieb wollen sieben Prozent derBefragten. Das ist ein Plus von zwei Prozent gegenüber 2017. Dieswird sich zukünftig auch an einem breiteren Angebot an unserenARAL-Tankstellen zeigen. Wir haben jetzt auch Ladesäulen fürElektrofahrzeuge."Sprecherin: Nur knapp ein Fünftel der Autofahrer kann sich bisherallerdings vorstellen, in Zukunft autonom zu fahren. Hier will dieMehrheit erst mal die weitere technische Entwicklung abwarten. BeimWunsch- und beim Traumauto dagegen gibt's ganz klare Vorstellungen:O-Ton 3 (Dr. Peter Sauermann, 21 Sek.): "Das Wunschauto 2019 istein schwarzer BMW Kombi mit Benzinmotor. Die Preisvorstellung liegtbei etwa 31.000 Euro. Das Trendauto 2019 ist ein Mercedes SUV mitHybrid-Motor in der Farbe Anthrazit. Und hier liegt diePreisvorstellung bei etwa 33.000 Euro."Abmoderationsvorschlag: Weitere Infos sowie alle Ergebnisse der"Trends beim Autokauf 2019"-Studie zum Download finden Sie im Netzunter Aral.de.Pressekontakt:Detlef BrandenburgTel.: 0234/4366-4539Mail: detlef.brandenburg@aral.deOriginal-Content von: Aral AG, übermittelt durch news aktuell