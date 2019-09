Trends der Produktentwicklung im Fokus der Automobil- und Medizintechnik-Branche / PLATO Summits in Stuttgart verzeichnen großen Zulauf (FOTO)

Lübeck (ots) -Die komplexen Anforderungen an die Produktentwicklung fordern dieMedizintechnik und Automobil-Branche heraus. Damit Fachleute denÜberblick nicht verlieren, bietet das Softwarehaus PLATO AG einattraktives und informatives Veranstaltungsformat im Bereich Risiko-und Qualitätsmanagement der Produktentwicklung. Diebranchenspezifischen PLATO Summits in Echterdingen bei Stuttgartliefern den Teilnehmern Praxisbeispiele für eine erfolgreicheVorbereitung auf bevorstehende Aufgaben, Erfahrungen und Tipps vonExperten sowie Zeit fürs Networken. Die Nachfrage ist groß: Nur nochwenige Plätze sind sowohl für die Medical- als auchAutomotive-Veranstaltung verfügbar.Nach 22 Jahren als Gastgeber der PLATO Konferenz hat sich diePLATO AG 2019 für ein neues Veranstaltungsformat entschieden. Mitden PLATO Summits werden neben langjährigen Anwendern nun auchInteressenten und Neukontakte angesprochen. Die ehemals 2-tägigeVeranstaltung teilt sich in diesem Jahr in zwei branchenspezifische1-tätige Events auf. So können sich die Teilnehmer aus demAutomotive- als auch dem Medizintechnik-Umfeld sowie ihre Zuliefererkonkreter zu Themen ihrer Branche austauschen."Bis heute sind die Automobilindustrie und die Medizintechnik dieIndustrien mit dem stärksten Bewusstsein für FMEA undRisikomanagement. Unternehmen, vom kleinen Mittelstand bis zumKonzern, schauen daher ganz genau auf die dortigen Erfahrungen", soAndreas Großmann, CEO der PLATO AG. "Unsere PLATO e1ns EngineeringLösung bietet Unternehmen eine optimale Plattform für denEntwicklungsprozess von Produkten und Prozessen, um eine effizienteund methodische Unterstützung sowie interdisziplinäre Entwicklung zuermöglichen. An beiden Veranstaltungstagen haben wir erstklassigeKeynotes zu aktuellen Top-Themen und darüber hinaus geben Unternehmender Branche Einblicke in den effektiven Umgang der Software."Im Vorfeld der kostenfreien Veranstaltungen konnten sich diebereits registrierten Besucher aktiv an der Gestaltung der Agendabeteiligen und damit die Themenschwerpunkte der Sessions zu denaktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Produktentwicklungnach ihren Wünschen festlegen.Auf dem Medical Summit am Dienstag, den 17. September 2019,befassen sich die Keynotes mit aktuellen Themen, wie beispielsweiseden neuen Anforderungen der dritten Ausgabe der ISO 14971:2019 an dieTechnische Dokumentation von Medizinprodukten und dieunterschiedlichen Ansprüche an den Entwicklungsprozess in Europa undden USA (Design Control).Die Automobiler erwarten am Donnerstag, den 19. September 2019,Themenschwerpunkte, wie z.B. die kürzlich freigegebene AIAG & VDAFMEA Harmonisierung. Außerdem erhalten sie exklusive Einblicke in dieUmsetzung der FMEA Harmonisierung bei CLARIOS, ehemals JohnsonControls Power Solutions, durch Dr. Oliver Arp, Manager IAM QualityEMEA.Weiterführende Informationen zu beiden Events finden Interessierteauf der Website der PLATO AG unterhttps://www.plato.de/medical-summit bzw.https://www.plato.de/automotive-summit.Pressekontakt:PLATO AGMarketing & PRJulia Meyer-HolderbaumMaria-Goeppert-Str. 1523562 LübeckTel.: +49 451 93 09 86-17E-mail: julia.meyer-holderbaum@plato.deOriginal-Content von: PLATO AG, übermittelt durch news aktuell