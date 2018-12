Trendreport: Angeboten ohne nachhaltigen Nutzen droht der Kehraus (FOTO)

Berlin und Kronberg (ots) -Verbraucher, Politik und Interessensgruppen gehen kritischer dennje mit Produkten und Dienstleistungen ins Gericht. Mit dafürverantwortlich sind die Datenskandale, Umweltschäden und andereEreignisse des Jahres 2018. Angeboten, die kaum nachhaltigen Nutzenversprechen, droht die Ausmusterung. Das beschreiben Accenture undFjord, die Innovations- und Designberatung von Accenture Interactive,im Report "Fjord Trends 2019" (https://trends.fjordnet.com).Menschen hinterfragen vor allem Dinge, die im Zuge der rasantenDigitalisierung entstanden sind. Besonders in der Kritik stehenRessourcenfresser - Angebote, deren Herstellung und Nutzung ein hohesMaß an Zeit, Aufmerksamkeit, persönlichen Daten und Naturgüternverlangen."Seit Jahren umgeben wir uns mit immer neuen Diensten undGeräten", sagt Christoph Loeffler, Geschäftsführer von Fjord für dendeutschsprachigen Raum. "Nun verblasst der Glanz des Neuen und manchenegativen Folgen der Digitalisierung werden sichtbar. Menschen undUnternehmen haben unterschiedliche Vorstellungen von echtem Nutzenund Mehrwert entwickelt. Uns steht ein Frühjahrsputz bevor, bei demVerbraucher entscheiden werden, was ihnen selbst, der Gesellschaftund der Umwelt tatsächlich etwas bringt. Die neue Herausforderung fürUnternehmen, Designer und Entwickler liegt darin, den Menschen wiederin den Mittelpunkt von Innovationen zu rücken."Die Suche nach nachhaltigem Nutzen und langfristiger Bedeutung vonAngeboten schlägt sich in sieben Innovations-, Design- undDigitaltrends nieder:1. Schweigen ist GoldMenschen stemmen sich zunehmend gegen die Flut digitalerNachrichten. Politik und Arbeitgeber erkennen die steigendenGesundheitsrisiken sozialer Medien und ständiger Erreichbarkeit.Einige Technologieunternehmen bieten bereits Achtsamkeits-Apps fürdie eigenen Produkte an.Unternehmen müssen die wachsende Gruppe von Verbrauchernrespektieren, die Barrieren zwischen sich und der digitalen Welterrichten. Sie sollten weniger und dafür relevantere Botschaftensenden, und Produkte und Dienste gestalten, die besser mit derAufmerksamkeit ihrer Nutzer haushalten.2. Nachhaltigkeit? Nicht verhandelbarErnte-Einbußen und Niedrigwasser haben auch den Menschen inDeutschland die Folgen des Klimawandels drastisch vor Augen geführt.Mikroplastik ist zum globalen Problem geworden und in vielen Länderngeht die Politik gegen die Wegwerf-Kultur vor. Der Einzelne siehtsich stärker denn je in der Pflicht, gegenzusteuern.Unternehmen müssen ihr Geschäft auf Kreislaufwirtschaft ausrichtenund Nachhaltigkeit in ihre Produkte und Dienstleistungen integrieren.Der Verbraucher wandert vom Ende der Lieferkette in deren Mitte.Dafür müssen Firmen das Auffüllen oder Zurückgeben von Produkten zueinem ähnlichen Erlebnis machen wie den Kauf.3. Daten-MinimalismusDie Debatte um den Nutzen und Missbrauch von Daten hat zur Folge,dass Menschen den Wert ihrer personenbezogenen Daten höhereinschätzen als Unternehmen. Sie haben immer stärkere Vorbehalte,ihre Daten mit Unternehmen zu teilen.Unternehmen sollten deshalb Angebote schaffen, die mit einemMindestmaß an Daten auskommen. Außerdem müssen sie Verbraucher aufmöglichst einfachem Wege darüber aufklären, welche Daten sie sammeln,was sie damit tun und was für den Einzelnen dabei herauskommt.4. Vom PKW zu "A nach B"Unzureichende Regulierung und fehlende Planung haben zu wildwuchernden Verkehrs- und Transportangeboten in Städten geführt. Estummeln sich öffentliche und private Anbieter, das Verkehrsaufkommensteigt, dem Einzelnen fehlt der Überblick.Verkehrsanbieter sollten weniger in Transportmitteln denken alsvielmehr daran, auf welchem Weg Personen und Dinge am besten von Anach B gelangen. Branchenfremde Firmen werden eigeneMobilitätsangebote für die Kunden ihres Kerngeschäfts schaffen.Beides erfordert ein Ökosystem, das sämtliche Angebote verbindet undan den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist.5. Die PersonalisierungsfalleHeute verschaffen sich mehr Menschen denn je öffentlich Gehör.Viele dieser Stimmen berücksichtigen Unternehmen bereits in ihrenAngeboten. Doch mit der immer individuelleren Ansprache steigen dieErwartung der Verbraucher an personalisierte Angebote. Daher laufenUnternehmen immer öfter Gefahr, Bedürfnisse nicht genau zu treffenund damit bestimmte Gruppen unabsichtlich auszugrenzen.Dieses Dilemma werden Unternehmen mittelfristig mit KünstlicherIntelligenz (KI) lösen. Um bis dahin keine Verbraucher zu verlieren,sollten sie Methoden der Verhaltensforschung und sogenannte Mindsetseinsetzen, und sich nicht allein auf demografische Daten verlassen.6. Die Weiten des RaumesDie Digitalisierung verändert Räume. Ladengeschäfte werden einezweite, digitale Schicht bekommen, die den Kunden das Aussuchen,Ausprobieren und Kaufen ähnlich einfach macht wie im Online-Handel.Unternehmen werden Arbeitsräume an die agile, flexiblere Arbeitsweiseder Digitalisierung anpassen, die viele Menschen heute erwarten.7. Synthetische WirklichkeitenDeepfakes und täuschend echte Stimmsimulatoren stellen unserVerständnis von Wahrheit und Authentizität in Frage. Dass etwasauthentisch ist, wird für Verbraucher 2019 wichtiger sein denn je.Unternehmen müssen sich für den Fall wappnen, Opfer eines Fakes zuwerden. Gleichzeitig sollten sie ausloten, wo sie synthetischeWirklichkeiten mit Gewinn einsetzen können, zum Beispiel in derUnterhaltung und für die Simulation medizinischer Probleme."Einschneidende Neuerungen wie KI gehören bald zum Alltag", sagtChris Böhnke, Group Director Deutschland bei Fjord. "Um damit echtenNutzen für Menschen erzielen zu können, müssen Unternehmen zumBeispiel Ökosysteme bilden und vom klassischen Schubladen-Denkenwegkommen, das Menschen starr in Käufer, Pendler, Bürger undPatienten einteilt."Die Fjord Trends 2019 speisen sich aus den professionellenBeobachtungen und der Kundenarbeit von mehr als 1.000Fjord-Designern, -Entwicklern und -Beratern. Fjord wurde 2001gegründet und ist seit 2013 Teil von Accenture Interactive. Heute hatFjord weltweit 28 Design- und Innovationsstudios, darunter in Berlinund Zürich. 