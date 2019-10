Trendmonitor Deutschland: Verbraucher gespalten zwischen digitaler Konsumlaune und Unbehagen in der digitalen Kultur (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Aktuelle Verbraucherstudie von Nordlight Research untersucht Einstellungen derBundesbürger zur Digitalisierung sowie Kaufbereitschaft und Nutzung digitalerGeräte, Services und Kommunikationsformen- Weiterhin große Potenziale im digitalen Verbrauchermarkt, aberauch WarnsignaleDie große Mehrheit der Bundesbürger steht der fortschreitenden Digitalisierungim Alltag offen und neugierig gegenüber. Verbunden damit ist ein hohes Interesseam Kauf und an der Nutzung digitaler Geräte und Dienstleistungen. In diedigitale Konsumlaune der Verbraucher mischt sich aber auch spürbares Unbehagenin der digitalen Kultur. Dies zeigt die aktuelle Ausgabe des «TrendmonitorDeutschland» des Marktforschungsinstituts Nordlight Research zumSchwerpunktthema «Digital Life: Interesse, Nutzung und Kaufbereitschaftdigitaler Devices & Services». 1.048 Bundesbürger ab 14 Jahren aus Haushaltenmit Internetanschluss wurden repräsentativ zur Digitalisierung im Alltag sowiezur Nutzung und Kaufbereitschaft digitaler Geräte und Dienstleistungen befragt.Digitale Verbraucherpräferenzen und AlltagserfahrungenHoch im Kurs stehen im digitalen Verbraucheralltag aktuell vor allem dieregelmäßige Nutzung von Smartphones, Notebooks und PCs (jeweils über 85%), SmartTVs (58%) und E-Book-Readern (31%); gefolgt von Fitness-Trackern (24%), SmartSpeakern (22%) und Smart Watches (21%). Per App steuerbare Smart-Home-Gerätekommen auf Nutzeranteile von insgesamt 21 Prozent. Bei den digitalenDienstleistungen sind das Streamen von Filmen (54%) und Musik (42%) sowievernetzte Online-Spiele (31%) besonders beliebt. Ihre bisherigen persönlichenErfahrungen mit den digitalen Geräten und Anwendungen beurteilen jeweils rundzwei Drittel der Verbraucher positiv - allen voran die unter 30-Jährigen (72%),aber auch die Mehrheit der über 50-Jährigen (58%). Jeder vierte Konsument hathingegen "gemischte" Erfahrungen gemacht; jedoch nur drei Prozent primärnegative.Überwiegend positive Erwartungen an die digitale ZukunftMit Blick auf die Zukunft erwartet jeder zweite Bundesbürger (49%) von derDigitalisierung für das eigene Leben deutlich mehr Vorteile als Nachteile. Mehrals jeder Dritte (38%) sieht ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen undRisiken; 13 Prozent erwarten deutlich mehr Nachteile. Besonders stark ausgeprägtsind die positiven Erwartungen an die Digitalisierung bei den unter 50-Jährigen,bei trendbewussten und einkommensstärkeren Menschen, bei Männern etwas stärkerals bei Frauen und in städtischen Regionen stärker als auf dem Land.Kaufabsichten digitaler Produkte und DiensteTop-Favoriten der Verbraucher unter den für die nähere Zukunft geplantendigitalen Anschaffungen (erstmals oder wiederholt) sind: Smartphone ohneVertragsbindung (40%), PC / Notebook (37%) und Smart TV (36%). Es folgen: Tablet(27%), E-Book-Reader (20%), Smart Speaker (19%), Smart Watch (18%),Fitness-Tracker (15%), digitale Musik-/Videoanlagen (15%) sowie digitaleKommunikationssysteme für das Auto (13%). Smart-Home-Produkte (vernetzteHaushaltsgeräte sowie digitale Steuersysteme für Licht, Heizung, Sicherheitetc.) will mehr als jeder fünfte Verbraucher (23%) in näherer Zukunft kaufen.Bei den digitalen Diensten stehen Streaming-Angebote für Filme (47%) und fürMusik (35%) sowie mit anderen vernetzte Online-Spiele (23%) ganz oben auf denWunsch- und Einkaufszetteln. Je nach Produktart zeigen sich bei den digitalenKaufabsichten im Detail sehr deutliche Unterschiede zwischen verschiedenenZielgruppen (Alter, Geschlecht, Einkommen, Lebensstil, digitale Grundaffinitätetc.)."Der konsumentenorientierte Digitalmarkt verspricht vielen Anbietern auch fürdie kommenden Jahre hohe Wachstumschancen", sagt Thomas Donath, Geschäftsführerbei Nordlight Research. "Zugleich gilt es, digitale Angebotezielgruppenspezifisch auszurichten, persönliche Kundenbeziehungen vor lauterDigitalisierungseuphorie nicht zu vernachlässigen und im Ganzen einevertrauenswürdige Ethik digitalen Wirtschaftens zu entwickeln."Verschiedene digitale Grundtypen in der BevölkerungDifferenziert man die Bundesbürger nach ihrem emotionalen Verhältnis zurDigitalisierung (Neugier, Freude, Angst, Ärger etc.) sowie nach ihrem aktuellenNutzungs- und Kaufverhalten, lassen sich vereinfacht drei große Gruppenausmachen: die positiv bis teils sogar euphorisch gestimmten und besonderskauffreudigen "Digitalisierungs-Fans" (Anteil: 34%), die neutral und pragmatischeingestellten "Digitalisierungs-Pragmatiker" (47%), und die - trotz teilsregelmäßiger Nutzung digitaler Geräte und Anwendungen - eher kritisch oderängstlich gestimmten "Digitalisierungs-Skeptiker" (19%); zu letzteren zählenauch weitgehende "Digitalisierungs-Abstinenzler".Unterschiedliche digitale Typen und Erwartungen bei den Kunden verschiedenerMarkenIm Rahmen des aktuellen «Trendmonitor Deutschland» wurden die verschiedenendigitalen Kundentypen auch für zahlreiche Marken aus unterschiedlichenKernbranchen differenziert: So sind beispielsweise die Kunden von Vodafone imDurchschnitt aufgeschlossener für die Digitalisierung als die Kunden andererTelekommunikationsunternehmen. In der Finanzdienstleistungsbranche finden sichunter den Kunden der ING und der Postbank besonders viele Digitalisierungs-Fans(je 42%). Generell ist mehr als jedem dritten Konsumenten (38%) in hohem Maßewichtig, dass die Unternehmen, bei denen man selbst Kunde ist, zukünftig nochmehr digitale Services und Produkte anbieten. Für mehr als ein Viertel derKunden (28%) Prozent spielt dies hingegen keine relevante Rolle. Besondersausgeprägt ist der Wunsch nach zusätzlichen digitalen Angeboten beispielsweisebei den Kunden von Amazon und PayPal. Mit Blick auf die Kundenkommunikationvertritt zugleich mehr als die Hälfte der Deutschen (57%) die Meinung, dieUnternehmen sollten häufiger wieder persönlich mit ihren Kunden sprechen, stattnur noch auf digitalen Wegen mit diesen zu kommunizieren.Social Media: Licht und SchattenWährend die Bundesbürger ihre digitalen Alltagserfahrungen im Allgemeinenmehrheitlich positiv beurteilen, fällt das spezielle Urteil zu den "SocialMedia" vergleichsweise kritischer aus: 38 Prozent haben hier sehr "gemischte"Erfahrungen gemacht; 13 Prozent sogar überwiegend negative. Lediglich 42 Prozentberichten von primär von positiven Erfahrungen mit sozialen Medien undNetzwerken; der Rest möchte sich hierzu noch kein Urteil erlauben. Die größteBedeutung im persönlichen Alltag haben aktuell vor allem WhatsApp (74%),Facebook (51%), Youtube (45%) und Instagram (33%). Erst mit deutlichem Abstandfolgen Pinterest (15%), Twitter (12%) und Snapchat (10%). Wichtig ist hier zubeachten: die Präferenz für unterschiedliche soziale Medien variiert nach wievor sehr stark zwischen unterschiedlichen Zielgruppen (bei jungen Nutzern istInstagram bspw. mittlerweile weitaus beliebter als Facebook).Vom Unbehagen in der digitalen KulturTrotz überwiegend positiver Erwartungen an die digitale Zukunft und weitverbreiteter digitaler Konsumlaune zeigt der aktuelle «Trendmonitor Deutschland»auch eine Reihe von Risiken und Schattenseiten der Digitalisierung des Alltags:So beunruhigt es beispielsweise jeden zweiten Bundesbürger (53%) in stärkeremMaße, dass in der digital vernetzten Welt viele Alltagstätigkeiten vonUnternehmen aufgezeichnet und überwacht werden können. Lediglich 14 Prozent derVerbraucher zeigen sich davon nicht beunruhigt. Jeder zweite Konsument ist zudemder Auffassung, je mehr digital vernetzte Geräte und Apps man im Alltag nutze,desto mehr verliere man seine Privatsphäre und gebe die Kontrolle über daseigene Leben an andere ab. Freilich nimmt bisher nur eine Minderheit einenstärkeren Schutz privater Daten im digitalen Alltag selbst in die Hand:beispielsweise schränkt bisher lediglich jeder dritte Bundesbürger (32%) dieBerechtigungen zur Datennutzung von Apps auf Smartphones oder anderen digitalenDevices aktiv ein; viele kennen solche Möglichkeiten nicht einmal.In die überwiegende Neugier (87%) und Freude (78%) gegenüber der Digitalisierungmischen sich bei rund 40 Prozent der Deutschen auch Gefühle von Furcht undVerärgerung (wenn auch nur bei sieben Prozent in besonders starker Ausprägung).Sichtbar wird das Unbehagen auch bei der Frage nach der wahrgenommenenArbeitsplatzsicherheit: 43 Prozent der berufstätigen Bundesbürger befürchten,durch den zunehmenden Einsatz von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz undRoboterisierung ihren jetzigen Arbeitsplatz zu verlieren; 19 Prozent davon instarkem Maße. Generell hat aktuell fast jeder zweite Deutsche (46%) denEindruck, dass es im Alltag bereits ein "Zuviel an Digitalisierung" gibt. Undmit Blick auf die eigene Person glaubt jeder Dritte (30%), dass es ihmpersönlich gut täte, Smartphones und andere digitale Geräte künftig weniger alsbisher zu nutzen; weitere 30 Prozent der Bundesbürger stimmen dieserEinschätzung zumindest teilweise zu."All dies sind wichtige Signale, die vor naiver Digitalisierungseuphorie undübertriebenen Hypes schützen sollten", sagt Thomas Donath. "Letztlich ist dieDigitalisierung für viele Unternehmen und Konsumenten Segen und Fluch zugleich.Neben der Nutzung der großen Potenziale und Chancen, kommt es daher auch daraufan, individuelle und gesellschaftliche Risiken zu erkennen und zu begrenzen.Hierzu zählen auch ethische Leitlinien für digitales Wirtschaften, die einwichtiges und vertrauensbildendes Differenzierungsmerkmal der Anbieter werdenkönnen."Weitere StudieninformationenDer komplette «Trendmonitor Deutschland» mit dem aktuellen Schwerpunktthema«Digital Life: Interesse, Nutzung und Kaufbereitschaft digitaler Devices &Services» kann über Nordlight Research bezogen werden.Das Basistracking der regelmäßigen Verbraucher-Trendstudie umfasst Trendanalysenin folgenden Feldern: Digital Lifestyle, Smart Mobility / E-Mobility, SmartHome, VR / AR, Haushaltsrobotik, Shopping, Kommunikation & Medienkonsum, SocialMedia, Entertainment & Gaming, Banking & Insurance, Food, Health & Wellness,Travel und Mode & Beauty. Bekanntheit, Interesse, Kaufbereitschaft und Nutzungvon Trendprodukten und Trendtechnologien werden nach zahlreichensoziodemographischen und psychographischen Merkmalen differenziert.