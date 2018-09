Trendmeldung Herbst-Wintersaison 2018/2019 / Back to the Roots - Wurzeln erobern die Tasse / Die Kräuter- und Früchtetee-Trends 2018/19 (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Deutschen lieben ihre Kräuter- und Früchtetees. So sehr, dassman mit der jährlichen Gesamtmenge von 39.484 Tonnen den Kölner Domfast zweimal bis zum Rand füllen könnte.Welche Tees sind gerade angesagt? Die Geschmacks-Kompositionen beiKräuter- und Früchtetees werden immer vielfältiger, denn die Welt derKulinarik bleibt ständig in Bewegung, auch inspiriert von anderenLändern, Magazinen und Food-Bloggern.Trendwurzeln Kurkuma und Ingwer geben den Ton anSchon seit einiger Zeit als Stargast in der Koch- und Food-Szenebekannt und beliebt, präsentiert sich Kurkuma prominent auf Platzeins der Trends für die Herbst-/Wintersaison 2018/19. In jedem gutenCurry ist Kurkuma in der Küche ein Muss, nun ist die würzig-scharfeWurzel - auch Gelber Ingwer genannt - im Kräutertee-Segmentangekommen.Ihre Wegbereiterin, die beliebte Schwester aus der Wurzelfamilienamens Ingwer, hat sich schon längst unter den Spitzenreiternetabliert und hält sich konstant unter den Top 3. Früher einexotisches Gewürz aus der asiatischen Küche, zählt Ingwer mit seinerfrischen Zitrusschärfe mittlerweile zu den gängigen Zutaten beiKräutertees oder Chais.Inspiration aus den Bergen und Wohlfühl-AtmosphäreUnberührte Natur, grüne Wiesen - einfach mal die Seele baumelnlassen. Dazu noch einen frischen, milden Tee und die Entspannung istperfekt."Gesellschaftliche Trends wie Clean Eating und Work-Life-Balancesteigern aktuell den Wunsch nach kräftigen aber puristischenKreationen aus Kräutern, wobei meist ein Kraut geschmacklichbesonders im Vordergrund steht," erklärt Dr. Monika Beutgen,Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchteteee.V. "Als Gegensatz dazu sind aber auch die sogenannten Winterteesreich an jahreszeit-typischen Gewürzen, wie Zimt, Nelke, Kardamom undSchokolade, absolut im Trend." Unter den Puristen derKräutertee-Liebhaber bleibt die Minze ein Dauerbrenner und auch dieZitrusnoten sind heiß begehrt.Fenchel-Anis-Kümmel gewinnt an BedeutungBereits im letzten Jahr unter den Top Ten rutscht der KlassikerFenchel-Anis-Kümmel in diesem Jahr eindrucksvoll fünf Plätze nachvorn. Auch die süßen Kuchenkreationen mit Gebäcknoten im Geschmackhaben in dieser Saison weiter große Fans. Diese erfreulicheEntwicklung in der Vielfalt der Geschmacksrichtungen beweist, dassder Erfolg von Kräuter- und Früchtetees auch in Zukunft sicher ist.Pressetext und Grafik stehen für Sie zum Download unter www.wkf.debereit.Weitere Fotos für redaktionelle Zwecke rund um das Thema "Kräuter-und Früchtetee" sind erhältlich über das Bild-Archiv derWirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee unter:http://www.wkf.de/de/presse/bildergalerie/Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei, BelegexemplarerbetenPressekontakt:Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee e.V.Kyra SchaperPR-ReferentinSonninstraße 28 | 20097 HamburgTel.: +49 40 236016-13 | Fax: +49 40 236016-10E-Mail: pressewkf@wga-hh.dewww.wkf.dewww.teeziehtimmer.deInstagram: Tee zieht immer; #teeziehtimmerOriginal-Content von: Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee e.V., übermittelt durch news aktuell