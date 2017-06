Trendfarben in Hauttönen gehen in die Verlängerung: Leichte, fitte Beine mit Kompressionsstrümpfen im Sommer (FOTO)

Bayreuth (ots) -An den Sommertagen wirkt sich die Wärme auf unseren Körper undOrganismus aus. Jetzt haben Venenpatienten und auch Menschen mitgesunden Venen oft geschwollene Beine und Füße. Kompressionsstrümpfekönnen diesen Schwellungen entgegenwirken und die Beingesundheitunterstützen. Dabei haben die Strümpfe eine richtig trendige Optikfür viele angesagte Sommer-Looks.Individuelle Kompression in Hauttönen - medivenTrendfarben-Kollektion jetzt verlängertDie aktuellen Trendfarben Puder, Rosé, Bronze und Terra vergrößernjetzt ein weiteres Jahr das Standard-Sortiment Sand, Caramel und Modebei den Hauttönen. Das erweiterte Angebot der medivenKompressionsstrümpfe in natürlichen Farben ist gefragt und kommt beiVenenpatientinnen sehr gut an. Der Kundenwunsch gab den Ausschlag:Wegen der positiven Resonanz hat der Hersteller medi dieTrendfarben-Kollektion bis zum Sommer 2018 verlängert.Wer im Sommer gerne Kleider, Röcke oder kurze Hosen trägt, findetbei mediven Kompressionsstrümpfen den passenden Farbton. Der"Nude"-Style ist Sommertrend. Die Kompressionstherapie in Hauttönenkaschiert das Venenleiden durch die deckende Optik in einemnatürlichen, unauffälligen Look.Kompressionsstrümpfe in Farbnuancen für hellen, hellbraunen undgebräunten TeintBei heller Haut eignen sich die Töne Sand oder Puder. Zumhellbraunen Teint passen Caramel und Bronze. Übrigens wurde Bronzezum beliebtesten mediven Hautton gewählt. Er schmeichelt im Sommervor allem sonnengebräunter Haut. Zu tiefgebräunter, dunkler Haut sindMode und Terra die harmonische Ergänzung. Venenpatientinnen, diekräftige Farben mögen, kombinieren mit Farbtönen wie Rubin, Smaragdoder Magenta farbenfroh das stilvolle Outfit. Daneben sind auch dieKlassiker Schwarz, Anthrazit und Dunkelblau im Sortiment.Für einen luxuriösen Auftritt können die medivenKompressionsstrümpfe mit Swarovski Kristallen* der Motive Romance,Brilliance und Beauty veredelt werden.Die mediven Kompressionsstrümpfe von medi sind antibakteriell undatmungsaktiv, sodass sich die Beine leicht und frisch anfühlen. Dafürsorgt auch medi fresh, das kühlende Spray mit Menthol. Es kann beiBedarf auf den mediven Strumpf gesprüht werden.Kompressionsstrümpfe - die Basistherapie bei VenenleidenJeden Tag transportieren die Venen rund 7.000 Liter Blut entgegender Schwerkraft zum Herzen zurück. Hierbei verhindern dieVenenklappen und die Wadenmuskelpumpe, dass das Blut in die Beinezurückfließt. Auch der Venendurchmesser spielt eine wichtige Rolle.Je kleiner dieser ist, desto höher ist der Druck in den Venen undumso schneller fließt das Blut. Zusätzlich besitzen dieoberflächlichen Venen eine Speicher- und Klimafunktion. An heißenSommertagen dehnen sie sich aus und nehmen mehr Blut auf, um es ander Hautoberfläche abzukühlen.Kompressionsstrümpfe im SommerDaher ist eine Kompressionstherapie insbesondere im Sommerwichtig. Kompressionsstrümpfe können die Beingesundheit erhalten oderVenenerkrankungen kontrollieren. Sie verengen den Venendurchmesserund sorgen für eine verbesserte Durchblutung. Durch den exaktdefinierten Druckverlauf wird der Blutrückfluss zum Herzenbeschleunigt und die Muskelpumpen können effektiver arbeiten.Schwellungen klingen ab und die Beine fühlen sich leichter an. DieStrümpfe können außerdem das Thrombose-Risiko senken. FürVenenpatienten gibt es medizinische Kompressionsstrümpfe wie medivenelegance oder mediven comfort von medi. Der Arzt kann sie beiNotwendigkeit verordnen. Venengesunde Menschen fördern mitfreiverkäuflichen Strümpfen mit leichterer Kompression wie meditravel oder mJ-1 die Beingesundheit. Im medizinischen Fachhandelwerden die Strümpfe angemessen.Surftipp Venengesundheit und schöne Beine: www.medi.de mitHändlerfinder. Im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750,E-Mail verbraucherservice@medi.de und im Internet gibt es dieInfo-Broschüre zu den mediven Hauttönen sowie den Ratgeber "AllesWissenswerte zum Kompressionsstrumpf".*Swarovski® ist eine eingetragene Marke der Swarovski AG. medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt.