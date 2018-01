Trendfarbe Grün für 2018: Nachhaltiger Urlaub ist gefragt (FOTO)

Hagen (ots) -Trendfarbe Grün für 2018: Nachhaltiger Urlaub ist gefragt -Wikinger Reisen setzt auf verantwortungsbewussten TourismusGrünes Reisen ist gefragt: Urlauber wollen in die Natur - wandernund Rad fahren. Mit Veranstaltern, die nachhaltig arbeiten.WWF-Partner Wikinger Reisen macht sich seit langem dafür stark."Urlauber für Reiseziel sensibilisieren""Wandern und Radfahren sind "'sanft' - zum nachhaltigen Urlaubgehört aber mehr: Wir sensibilisieren Gäste, stellen einzigartigeNaturräume und spezifische regionale Merkmale vor", erklärt derNachhaltigkeitsbeauftragte Christian Schröder. Der Veranstalterarbeitet nach Möglichkeit mit lokalen, nachhaltig handelnden Partnernzusammen. Und bringt Urlaubern in einheimischen Restaurants dielokale Küche nahe.Wikinger-Hotel Luz del Mar folgt NachhaltigkeitsstrategieDas Wikinger-Hotel Luz del Mar auf Teneriffa folgt der Strategie.Den 13.000 Quadratmeter-Garten des 4-Sterne-Boutique-Hotels bewässert"Grauwasser", der 30-Meter-Pool ist solargeheizt. Die Klimatechniknutzt Abluft.Zertifizierte Biohotels und Fair Trade HotelsDer Aktivspezialist favorisiert ökologisch orientierte, familiärgeführte Häuser. Z.B. zertifizierte Biohotels in Deutschland oder einFair Trade Hotel in Südafrika.CO2-Fußabdruck reduzierenFluggäste können ihren CO2-Fußabdruck über ein Ofenbauprojekt inNepal reduzieren. Es ersetzt offene Küchenfeuer durch Lehmöfen,vermindert den Holzverbrauch und sorgt dafür, dass mehr CO2 inWäldern gebunden wird.Jeder Gast unterstützt Georg Kraus StiftungÜber die Georg Kraus Stiftung (GKS) übernimmt der Aktivspezialistsoziale Verantwortung. Ihr gehören 20 Prozent an Wikinger Reisen.Jeder Gast unterstützt so fast 40 transparente Hilfsprojekte - meistim Bildungsbereich.Wikinger Reisen ist WWF-PartnerWikinger Reisen ist WWF-Partner. Reisen in Projektgebiete des WWFlaufen in Armenien, Dalmatien, Namibia und Botswana, auf Juist oderFischland-Darß-Zingst.Pressekontakt:Pressestelle Wikinger Reisen:mali pr, Eva Machill-Linnenberg02331 46 40 78wikinger@mali-pr.deOriginal-Content von: Wikinger Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell