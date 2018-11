Trendbüro-Gründer Prof. Peter Wippermann spricht über das veränderte Verbraucherbewusstsein der Generationen Y und Z und warum das Haptische zum Luxus wird

Hamburg (ots) - Das Verbraucherbewusstsein hat sich gewandelt.Ökologische, ethische und soziale Faktoren beeinflussen zunehmend dieKaufentscheidung. Unternehmen müssen sich deshalb heute sozial undverantwortungsvoll aufstellen, denn vor allem die jungen Generationenfordern verstärkt, dass Marken Verantwortung übernehmen. Dennochdürfen Unternehmen dabei nicht zu viel versprechen, warntTrendbüro-Gründer Prof. Peter Wippermann. "Einige riskieren aberbewusst das Vertrauen in ihre Marke, um kurzfristige Gewinne zuerzielen", so der frühere Professor für Kommunikationsdesign."Glaubwürdigkeit ist allerdings der höchste Markenwert in denAltersklassen der Gen Y und Gen Z. Sie sehnen sich nachneo-traditionellen Werten." Je stärker der Alltag von virtuellerÄsthetik und digitaler Nähe geprägt wird, desto kostbarer werde dasThema Gesundheit, erklärt der Trendforscher. "Der eigene Körper wirdzum Mittelpunkt der Welt erklärt. Gesundheit wird zumInvestmentkapital in die eigene Zukunft." Die Gen Y und Gen Z suchenlaut dem Trendforscher zudem eine kulturelle Antwort darauf, wie wirmorgen gemeinsam leben wollen. "Wenn sich Markenunternehmen nur aufdie technologische und ökonomische Zukunft fokussieren, ist das zuwenig", betont Wippermann. In Zukunft werde die Haltung desUnternehmens den Erfolg von Marken stark beeinflussen. Und ergänzt:"In einer Welt, in der das Virtuelle die Realität verändert, wird dasHaptische zum Luxus."Pressekontakt:markenartikel - Das Magazin für MarkenführungVanessa GöbelTelefon: +49 (40) 60 90 09-35goebel@markenartikel-magazin.deOriginal-Content von: markenartikel - Das Magazin für Markenführung, übermittelt durch news aktuell