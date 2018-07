Trend zur Rückkehr in den Osten: Anzahl offener Stellen in neuen Bundesländern teils verdoppelt

Düsseldorf (ots) - Immer mehr Ostdeutsche zieht es zurück in ihreeinstige Heimat: Das sagen die Experten des Leibniz-Instituts fürLänderkunde. Laut Institut sei in den vergangenen Jahren ein klarerTrend zur Rückkehr in die neuen Bundesländer zu beobachten. EineAnalyse der Online-Jobplattform StepStone zeigt, dass Fachkräfte inden östlichen Bundesländern auf jeden Fall eine deutlich verbesserteSituation auf dem Arbeitsmarkt vorfinden. So hat sich die Anzahl derveröffentlichten Stellenausschreibungen in Sachsen, Sachsen-Anhaltund Brandenburg in den vergangenen fünf Jahren annähernd verdoppelt.Das sind Ergebnisse des StepStone Fachkräfteatlas, für den dieOnline-Jobplattform seit 2012 bundesweit Stellenausschreibungen aufallen relevanten Online- und Print-Plattformen auswertet.IT-Spezialisten und Ingenieure sind besonders gefragtDie Nachfrage nach hochqualifizierten Spezialisten ist in denmeisten neuen Bundesländern stärker gestiegen als inGesamtdeutschland: Während es auf Bundesebene zwischen Juni 2013 undJuni 2018 eine Steigerung an ausgeschriebenen Stellen um rund 74Prozent gab, verzeichnet zum Beispiel Sachsen-Anhalt eine Steigerungum 107 Prozent. Wie in allen anderen Bundesländern sind auch im OstenDeutschlands besonders IT-Spezialisten und Fachkräfte mit technischerAusbildung gefragt. "Die Digitalisierung hält seit einigen Jahrenendgültig in Unternehmen aus den östlichen Bundesländern Einzug. Umdie damit verbundenen Veränderungen erfolgreich zu managen, werdenhänderingend Spezialisten benötigt, die technisches Knowhow mit denErrungenschaften der Informationstechnologie verbinden können", sagtStepStone Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers. "Diese Nachfragewird in den kommenden Jahren bundesweit weiter steigen, wovon auchdie Wirtschaft im Osten Deutschlands deutlich profitieren wird."ENTWICKLUNG DER STELLENAUSSCHREIBUNGEN VON JUNI 2013 - JUNI 2018SACHSEN: +105 %THÜRINGEN: +86 %BRANDENBURG: +103 %SACHSEN-ANHALT: +107 %MECKLENBURG-VORPOMMERN: +61 %Über den StepStone FachkräfteatlasUnter www.fachkraefteatlas.de bietet der StepStone Fachkräfteatlasmonatlich einen Überblick über die Entwicklung derFachkräftenachfrage in Deutschland - bundesweit, regional und nachBerufsgruppen. Basis der Auswertung ist die Anzahl derStellenausschreibungen auf allen relevanten Online- undPrint-Plattformen in Deutschland seit 2012 (Quelle:Anzeigendaten.de). Mehr Informationen:http://www.fachkraefteatlas.de/Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot vonStepStone ist mit mehr als 17 Millionen Besuchen im Juni 2018 einesder meistgenutzten im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW). StepStonebeschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5715/-5529E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell