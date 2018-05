Trend zur Roboter-Anlage: Scalable Capital verwaltet Milliardensumme

FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Trend zur automatisierten Geldanlage im Internet kommt zunehmend bei einzelnen deutschen Anbietern an.



So betreut etwa der Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital nun mehr als eine Milliarde Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit gelingt dem Finanz-Start-up der Sprung in eine international relevante Größenordnung, auch wenn US-Konkurrenten bereits über zehn Milliarden Dollar an Kundengeld verwalten. Das erreichte Anlagevolumen zeige, "dass es eine echte Nachfrage nach digitaler Vermögensverwaltung gibt", meinte Gründer Erik Podzuweit.

Bei den Robotern geben Sparer zunächst an, welche Anlagezeiträume sie anstreben und welche Risikoneigung sie haben. Danach wird das Geld über Fonds etwa in Aktien, Anleihen und Immobilien investiert. Manche Anbieter passen ihr Portfolio automatisch an, wenn Börsenrisiken wachsen oder Sparziele verletzt werden könnten. Die Firmen versprechen langfristig meist vier bis sechs Prozent Rendite pro Jahr bei Gebühren von unter einem Prozent.

Digitale Vermögensverwalter könnten sinnvoll sein für Anleger, die ihr Geld in ein Wertpapier-Portfolio investieren wollten, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ihnen könnten sie bei der Auswahl helfen und das Geld im Idealfall breit und günstig anlegen. "Ein Portfolio aus Wertpapieren ist aber nicht für jeden Bedarf die richtige Lösung. Wer etwa hohe Schulden hat, ist besser beraten, diese stattdessen rascher abzuzahlen."

Online-Vermögensverwaltung gilt in Deutschland als zukunftsträchtig, doch der Markt ist mit einem Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro klein, wie die Beratungsfirma Barkow Consulting schätzt. Berater erwarten aber mittelfristig ein starkes Wachstum.