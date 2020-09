Trend zur Kartenzahlung: Händler ziehen positives Fazit nach Einführung

Köln (ots) - Eigentlich wollten sie keine Kartenzahlung einführen oder haben das Thema immer wieder verschoben. Passt ein Kartenterminal in meine Abläufe? Ist die Technik zu kompliziert? Und vor allem: Produziert es nur hohe Kosten? Diese Vorurteile haben sich nicht bestätigt und die Händler sind mit der Einführung von Kartenzahlungen zufrieden und ein Teil macht sogar jetzt dank der Annahme von EC- und Kreditkarten mehr Umsatz, wie eine Umfrage des Payment-Dienstleisters Bezahlexperten herausgefunden hat.(Vorab-Anmerkung: Die Grafiken und weitere Infos zur Umfrage finden Sie unter https://www.bezahlexperten.de/umfrage-haendler-kartenzahlung.pdf - für weitere Fragen und Auswertungen steht Ihnen gerne der Gründer Milan Klesper zur Verfügung)Im Juli 2020 hat der Anbieter Bezahlexperten (www.bezahlexperten.de (https://www.bezahlexperten.de)) rund 1.200 Unternehmer zu ihren Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die Auswirkung der Corona-Krise auf Kartenzahlungen befragt. Um Teilnahme wurden diejenigen gebeten, die seit dem 01.04. eine Anfrage zu den bargeldlosen Dienstleistungen des Unternehmens gestellt hatten sowie alle Kunden seit Jahresbeginn.Die letzten 5 Monate haben zu einer rasanten Veränderung im Bezahlverhalten geführt. Kunden fragen verstärkt Kartenzahlung nach und bezahlen lieber mit Plastik- als Bargeld. 74% der befragten Händler geben an, seit März eine erhöhte Nachfrage nach bargeldlosem Bezahlen zu spüren. Und bei einer Frage sind sich alle einig: 97% der Händler glauben, dass diese Nachfrage dauerhaft oberhalb des Niveaus von vor der Corona-Krise liegen wird.Grund genug zu handeln, denn ohne Kartenzahlung gehts nicht mehr. 16% der Befragten wollten eigentlich gar keine Kartenzahlung einführen und 27% haben die Anschaffung auf die lange Bank geschoben. Im Rückblick werden sie sich wahrscheinlich fragen, warum sie gezögert haben, denn 10% geben an, dass sie nun sogar dank Kartenzahlungsmöglichkeiten mehr Umsatz machen als vorher.Insgesamt sagen 47%, dass die Einführung sich gelohnt hat. Weitere 31% berichten, dass es ohne Kartenterminal einfach nicht mehr geht und nur für 1% hat sich das alles nicht gelohnt.Pressekontakt:BezahlexpertenBachemstr. 850676 KölnMilan Klesperinfo 'at' bezahlexperten.de0221 - 29 27 76 60Original-Content von: BE Bezahlexperten GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell