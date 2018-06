Trend zum Wellnessgarten (FOTO)

Augsburg (ots) -(tdx) Wellness fand früher im Keller statt - mit Sauna undSonnenbank. Heute geht der Trend zu ganzen Wellness-Bereichen imGarten.Wo zu Omas Zeiten noch Gemüsebeete waren, sind heute zunehmendGartenlandschaften, die auf Erholung und Entspannung ausgerichtetsind. Die großflächige Terrasse, überdacht und verschattet, mit vielPlatz für eine Außenküche geht fließend über in einen Ruhe- undLiegebereich samt Poollandschaft. Und mittendrin: ein Saunahaus. Mitdem altbekannten Saunafass oder Blockhaus hat sie allerdings weniggemein. Design und Komfort sind angesagt. Kubische Formen mit großenFensterflächen und einer stimmungsvollen LED-Beleuchtung. DieAußenwände sind statt aus schlichtem Fichtenholz aus Spezialkeramikmit farbigen Effekt-Oberflächen bis hin zum Metallic-Look.Was bisher Luxushotels oder Yachten vorbehalten war, findet jetztEinzug in Privatgärten. So ist in die individuelle Wellness-Oasenicht nur eine Sauna integriert - mit Lounge, Fitnessraum, Whirlpool,Sonnendeck und Outdoorküche bleiben keine Wünsche offen. Selbst dasHomeoffice wird zum Arbeitszimmer im Grünen, für maximaleWork-Life-Balance. So genannte Spacubes können in Sachen Grundrissund Raumaufteilung frei geplant werden. Unterschiedliche Modulekönnen freistehend oder als Anbau beliebig angeordnet werden.Deutschlands Bauherren bereit sind bereit, in die eigeneGesundheit und Wellness viel Geld zu investieren. Das Bewusstsein fürlanges, intensives Schwitzen, um Abwehrkräfte und Immunsystem zustärken, ist längst vorhanden. Nur die Ansprüche an einentsprechendes Ambiente sind gestiegen. Stimmen dieseRahmenbedingungen, lässt sich Sommer wie Winter im heimischenSpa-Garten der Alltagsstress vergessen und neue Energie tanken.Mehr Infos unter http://www.meine-aussensauna.de.Pressekontakt:Redaktionsgemeinschaft Bauen & WohnenWerner-von-Siemens-Str. 686159 Augsburghttp://www.themendienst.de/rg-bauen-wohnen/Tel: 0821 / 258 93 00E-Mail: redaktion@rgbuw.deOriginal-Content von: Redaktionsgemeinschaft Bauen und Wohnen RGBuW, übermittelt durch news aktuell