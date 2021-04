In DEN Trend in einer Welt nach COVID-19 investieren und profitieren

Gerade beherrscht die Diskussion über eine Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen die deutschen Medien. Verständlich, dass das vielen Menschen auf das Gemüt schlägt und sie sich lieber mit schönen Dingen nach dem Ende der Pandemie beschäftigen. Laut einer Studie von Booking (WKN: A2JEXP) haben 53 % der Befragten die längere Zeit zu Hause genutzt, um künftige Reisen zu planen.

Andere Ergebnisse der Studie lassen allerdings noch tiefer blicken. 64 % sagen, dass Reisen für sie heute wichtiger sind als vor der Pandemie. 71 % der global Befragten würde 2021 lieber in den Urlaub fahren als die wahre Liebe zu finden. Bei 66 % steht das Reisen auch über dem Erfolg im Beruf. Sie würden demnach lieber in die Ferien fahren, als befördert zu werden. Wenn man dann noch sieht, welchen Aufwand manche Menschen für ein paar Tage Urlaub derzeit in Kauf nehmen, und die Diskussion rund um den Sommerurlaub verfolgt, kann man den Stellenwert der Reisen ganz gut erahnen.