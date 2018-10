Trend alkoholfreie Festtage: Erfrischungen zu Weihnachten und Silvester (FOTO)

Berlin (ots) -Die Festtage rund um Weihnachten und Silvester laden zum Schlemmenund Genießen ein. Doch Weihnachten ist auch das Fest derBesinnlichkeit und Silvester der ideale Anlass, um mit gutenVorsätzen in das neue Jahr zu starten. Warum dann nicht gleich beider Getränkeauswahl beginnen? Wer sich für leckere alkoholfreieErfrischungen und Mixgetränke entscheidet, liegt im Trend: "SoberDrinking", zu deutsch "besonnenes Trinken", heißt die neueLifestyle-Bewegung, bei der Verbraucher bewusst alkoholfreieAlternativen wählen und Parties ganz ohne Alkohol feiern. Coca-Colaempfiehlt leckere Drinks für die Festtage, natürlich auch inzuckerfreien und -reduzierten Varianten.Steigende Nachfrage: Verbraucher wollen mehr alkoholfreieVariantenIn den USA ist der Sober Drinking-Trend schon seit einigen Jahrenzu beobachten. Doch auch in Deutschland setzt die Gastronomie aufalkoholfreie Getränkebegleiter. Sie folgt damit dem Bedürfnis vielerVerbraucher, bewusster leben zu wollen und auch den Konsum vonAlkohol einzuschränken. So erfreuen sich die Gastronomen einersteigenden Nachfrage nach alkoholfreien Getränkevarianten, dieAlkohol in außergewöhnlichen Variationen und Geschmack in nichtsnachstehen. Beliebt sind Getränke mit Kräutern, beispielsweise ausRosmarin oder Basilikum, wie sie etwa im Teegetränk Honest Bio Tee zufinden sind. Auch unterschiedliche Mixgetränke ("Mocktails") werdengerne passend zu Gerichten ausgewählt. Als Zutaten hierfür eignensich zum Beispiel beliebte Varianten aus der ViO Getränkefamilie mitViO Wässern, ViO BiO LiMOs und ViO Schorlen. Weitere Trendgetränkesind kalorienreduzierte oder kalorienfreie Erfrischungen, wie dieCoca-Cola Zero Sugar, mit echtem Coca-Cola Geschmack, nur ohneZucker.Fruchtige Erfrischungen zu Weihnachten und Silvester:1. Cranberry-Coca-Cola-Sangria: Die fruchtige Erfrischung, zumBeispiel zu Weihnachtsgebäck oder als DigestifZutaten für ein ca. 500 ml alkoholfreies Getränk:150 g frische Cranberries und eine Handvoll extra600 ml Coca-Cola Zero SugarSaft einer halben Orange1/2 säuerlicher Apfel (z.B. Granny Smith) in Spalten geschnittenMixanleitung: Cranberries waschen und gemeinsam mit der Coca-ColaZero Sugar erhitzen. Wenn sie anfangen aufzuspringen, sollten sienoch etwa 15 Minuten weiterköcheln, bis sie weich sind. Danach durchein Sieb abgießen, abkühlen lassen und den Orangensaft unterrühren.Apfelspalten und einige rohe Cranberries für einen noch intensiverenGeschmack untermischen.2. ViO BiO LiMO Limette-Gurke: Der spritzige Aperitif zu SilvesterEin idealer Starter, um den Silvesterabend einzuläuten: Mit derKombination aus Limette und Gurke schmeckt diese ViO BiO LiMObesonders frisch und aromatisch. ViO BiO LiMO enthält natürliches ViOMineralwasser und den Saft sonnengereifter Früchte aus 100 Prozentkontrolliert biologischem Anbau. Sie ist außerdem in denGeschmacksrichtungen Orange, Zitrone-Limette oder Grapefruit-RoteJohannisbeere erhältlich sowie als vegane ViO BiO LiMO leicht, unteranderem in den neuen Sorten Kräuter und Ingwer. Serviertipp: Wer dieViO BiO LiMO Limette-Gurke in einem Weinglas mit Eiswürfeln,geviertelten Gurken- und Limettenscheiben sowie essbarenBlütenblättern, zum Beispiel von Rosen, Flieder oder Holunderanrichtet, bietet seinen Gästen nicht nur für den Gaumen, sondernauch optisch einen einzigartigen Geschmacksmoment.Pressekontakt:Stefanie EffnerT +49(0) 30 22 606 9800F +49(0) 30 22 606 9110presse@coca-cola-gmbh.dewww.coca-cola-deutschland.deOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell