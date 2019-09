Trend-Studie belegt stark wachsendes Interesse an Auto-Abo - ViveLaCar startet in Deutschland mit passendem Angebot (FOTO)

Stuttgart (ots) -Mit dem smarten Auto-Abo-Angebot sorgt das Stuttgarter Start-upViveLaCar für frischen Wind auf dem Automobilmarkt und liegt damitvoll im Trend: Innerhalb von nur sechs Monaten ist das Interesse derAutofahrer an dieser neuen Form der Nutzung um 50 Prozent gestiegen.Zeitgleich mit den Messeauftritten auf der InternationalenFunkausstellung (IFA, 6.-11. September 2019) in Berlin sowie auf der"IAA New Mobility World" in Frankfurt/Main (10.-15. September 2019)erfolgt nun der bundesweite Start.Ein Auto nutzen so einfach wie Filme streamen! Dass das geht,beweist ViveLaCar und bietet Bestandsfahrzeuge vonMarken-Vertragshändlern seit Juni in Modellregionen zur flexiblenNutzung in Abonnement an. Das jetzt ab sofort bundesweit verfügbareAuto-Abo bietet Endkunden bezahlbare Mobilität, ohne sich langebinden zu müssen. Eine aktuelle Trend-Studie von PULS Marktforschungaus dem August belegt, dass sich bereits mehr als 30 Prozent derbefragten Autokäufer eine Fahrzeugnutzung auch im Abo vorstellenkönnen - eine Steigerung von 50 Prozent innerhalb von nur sechsMonaten.Im Abo sind die Kosten wie Vollkaskoversicherung, Kfz-Steuer,Werkstatt- und Inspektionskosten bereits inklusive. Die Bestellungerfolgt voll digital und ist binnen kürzester Zeit erledigt - und soeinfach geht es: Fahrzeug auf der Plattform auswählen,Kilometer-Paket wählen, Buchung online abschließen, Fahrzeug beimlokalen ViveLaCar-Partner abholen und dann in Zukunft lediglichtanken. Bequemer geht es nicht. Das spart neben Zeit und Nerven auchnoch Geld, denn im monatlichen Abo-Preis ist bereits alles anFixkosten enthalten. Es gibt kein Risiko für Wartung und Verschleißund das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden.Bei den angebotenen Fahrzeugen handelt es sich ausschließlich umNeuwagen und neuwertige Gebrauchtwagen bis zu einem Alter von zweiJahren. Somit werden nachhaltig bestehende Ressourcen genutzt undzudem sind die Fahrzeuge sofort verfügbar. Schon zum Start hatvivelacar.com mehr als 500 Fahrzeuge von über 100 zertifiziertenViveLaCar-Partnern aus ganz Deutschland im Programm - von Alfa Romeobis Volkswagen. Täglich kommen weitere Angebote und Standorte hinzu."Mit unserem Auto-Abo bieten wir einen völlig neuen Absatzkanalund vereinfachen die Abläufe für Endkunden und Händlergleichermaßen. ViveLaCar ist die ideale Lösung für Menschen, die sichmehr Flexibilität wünschen und gleichzeitig nicht auf das Autoverzichten möchten oder können", so Mathias Albert, CEO und Gründer.Die jetzt erschienene Trend-Studie der PULS Marktforschungbestätigt ein stark wachsendes Interesse am Auto-Abo: Mehr als 30Prozent der befragten Autofahrer können sich eine Fahrzeugnutzung imAbo vorstellen - dies ist eine Steigerung um 50 Prozent zum Januar2019. "Die Akzeptanz für Auto-Abo wächst rasant an in Deutschland.Dies zeigt die Studie ganz klar - es ist ein nachhaltiger Trend", soDr. Konrad Weßner, Geschäftsführer der PULS Marktforschung GmbH.Die Studie steht im Pressebereich der Website www.vivelacar.comals kostenfreier Download zur Verfügung!Wir stellen aus:IFA, 6.-11. September 2019, BerlinIAA, New Mobility World, Halle 5.0, Stand B02Über das Unternehmen:Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Startup aus Stuttgartund verbindet erstmals das Angebot an attraktiven Bestandsfahrzeugenbeim Marken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo fürEndkunden. Der gesamte Ablauf ist digitalisiert und ermöglicht einefür Händler und Abonnenten einfache, transparente und sichereAbwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf der Plattformwww.vivelacar.com auf ein breites Angebot an aktuellen Fahrzeugenvieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden,zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit nur dreiMonaten Kündigungsfrist bietet vivelacar.com den Kunden eineeinzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließt damit die Lückezwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing. Nach demDeutschland-Start strebt das Unternehmen ein internationales Wachstuman und wird bereits im Herbst auch in Österreich an den Start gehen.Weitere Informationen unter www.vivelacar.comPressekontakt:MediaTel Kommunikation & PR, Haldenweg 2, D-72505Krauchenwies-Ablach,Ansprechpartner: Peter Hintze, Tel. +49/7576/9616-12, E-Mail:hintze@mediatel.bizOriginal-Content von: ViveLaCar GmbH, übermittelt durch news aktuell